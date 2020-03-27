Коронавирус
РИА НовостиМинздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.РИА Новости11:56
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Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Комсомольская правда12:49
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