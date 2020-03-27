Коронавирус
РИА НовостиМинздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.РИА Новости11:56
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Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Комсомольская правда12:49
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Общество
Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969
Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Общество
Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели
Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Происшествия
Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин
Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке
Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Армия и оружие
Российскую ракету на Су-57 распознали в США
Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
Экономика
Фондовые торги в США закрылись снижением индексов
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
Общество
В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве
Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Армия и оружие
В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф
Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
Общество
Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса
Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
«Почта России» на три дня закроет все отделения, кроме круглосуточных
Ранее сообщалось, что «Почта России» в связи с коронавирусом вдвое снизила стоимость курьерской доставки.
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Общество
Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве
Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Общество
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии
Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей
За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
Экономика
Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Экономика
Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные
Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Энергетика
В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель
Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.