Коронавирус

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости11:56

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Глава Минздрава оценил влияние солнечной погоды на распространение вируса

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Мурашко рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

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Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

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Мурашко ответил, поможет ли погода в борьбе с новой инфекцией

Вести.Ru11:50

Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

Комсомольская правда12:49
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Общество

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Известия 13:04
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Политика

Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский

Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
REGNUM 15:11
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
Общество

Россиян из Таиланда и Индонезии вывезут в течение недели

Российских граждан из Индонезии и Таиланда вывезут в Россию в течение следующей недели, сообщили 27 марта в Росавиации по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа.
Российская газета 11:45
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке

Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости 03:32
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° 10:29
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
РИА Новости 07:19
Экономика

Фондовые торги в США закрылись снижением индексов

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones упал на 915,39 пункта (4,06%) и остановился на отметке 21 636,78 пункта.
ТАСС 16:44
Общество

В Росгвардии рассказали, как будут бороться с коронавирусом в Москве

Как сообщили «МК» в пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве, заступающий на службу личный состав обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Московский Комсомолец 14:43
Армия и оружие

В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф

Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
RuNews24.ru 01:56
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Общество

«Почта России» на три дня закроет все отделения, кроме круглосуточных

Ранее сообщалось, что «Почта России» в связи с коронавирусом вдвое снизила стоимость курьерской доставки.
78.ru 13:42
Политика

Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ

Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Рамблер вчера в 11:46
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец вчера в 17:58
Общество

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус основателя и солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным.
Lenta.ru 16:09
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии

Российская певица Алла Пугачева с сыном Гарри спели песню против пандемии.
Evo-rus.com 15:47
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Футбол

Футболист «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев

Pravda.Ru 02:23
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия 15:43
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
Футбол

Костакурта: «Роналдо — лучший нападающий, которого я видел»

Soccer.ru 16:01
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган продают дом за 140 миллионов рублей

За жилье, площадью в 750 квадратных метров, будущему покупателю придется выложить 140 миллионов рублей.
StarHit.ru 14:00
Экономика

Мишустин анонсировал новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в условиях пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 08:46
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 03:05
Энергетика

В Минэнерго России оценили стоимость нефти на уровне $25 за баррель

Ранее Федун назвал катастрофической цену на нефть, которая ранее опускалась до $25 за баррель.
RT на русском 11:57
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