Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

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Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

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