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Gazeta.SPbGazeta.SPb
В Минздраве призывают не пить алкоголь во время пандемии
ФАН
  • Моя Москва.онлайн1:00
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Брюн рассказал «Газете.Ru», что алкоголь может обеззаразить лишь пищевод, при этом глаза нос и дыхательные пути остаются «зараженными» и инфекция останется в теле человека. «И ничего с этим не сделаешь, так как спиртное туда не зальешь», — говорит нарколог.В источнике
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Евгений Брюн
Психиатр
Руки можно вымыть любым спиртным напитком, и они будут чистыми – это действительно так. Но если алкоголь употреблять внутрь, то это не так работает, поскольку, обеззаразив пищевод, глаза, нос и дыхательные пути остаются зараженными.
С чего всё начиналось
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В Минздраве призвали россиян воздержаться от алкоголя во время пандемии

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн призвал россиян не употреблять алкоголь в период распространения коронавируса. В беседе с "Газетой.Ru" он назвал мифом веру граждан в обеззараживание организма с помощью спиртного.
Газета.Ru 06:29
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«Спиртное туда не зальешь»: почему алкоголь не спасает от COVID-19

Газета.Ru 13:05
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В Минздраве призвали россиян не употреблять алкоголь во время пандемии

News.ru 07:13
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Россиянам объяснили, почему не следует пить во время пандемии

Московский Комсомолец 08:23
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