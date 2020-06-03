Коронавирус
Российская газетаМинздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
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с чего всё началось
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.Российская газета09:11
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Здоровье
На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов
Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.
РИА Новости 08:53
Политика
Бальбек оценил идею Киева направить корабли НАТО в Керченский пролив
Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил, что корабли стран НАТО могли бы "мониторить" ситуацию в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 13:10
Энергетика
Доллар и евро укрепились к рублю на фоне разногласий по встрече ОПЕК+
Курс евро растет на 0,26% — до ₽76,9. Курс рубля резко упал к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок.
РБК 07:12
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
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Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных
Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
Forbes 10:11
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ вчера в 10:00
Экономика
В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов
Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
Армия и оружие
Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму
Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 17:14
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Авто
Bentley выпустил свой последний мотор V8
Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe вчера в 23:39
Космос
Существование планеты Нибиру опровергнуто окончательно
Гипотеза о существовании планеты Нибиру опровергнута, благодаря работе исследователей над проектом OSSOS (посвящен исследованию происхождения Солнечной системы).
TV BRICS 31 мая в 08:00
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Политика
Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию
Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Политика
США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
Телеканал Санкт-Петербург 09:54
Происшествия
В Российской венчурной компании прошли обыски
Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 06:55
Общество
Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове
Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
Интерфакс 07:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю
Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
Bimru.ru вчера в 06:39
Общество
Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале
Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Футбол
«Бешикташ» отказался продавать Ларина в ЦСКА
Нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин попал в сферу интересов ЦСКА.
Metaratings 03:05
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел COVID-19
Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заразился COVID-19, его самочувствие удовлетворительное.
РИА Новости 10:10