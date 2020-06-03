Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых

Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
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с чего всё началось
Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных
 на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.
Российская газета09:11

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Коронавирус может вызывать бред у пожилых

ТАСС08:38

Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса

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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Здоровье

На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов

Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.
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Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

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Энергетика

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РБК 07:12
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Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности

Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
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Политика

Трамп высказался за присутствие России в G7

Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
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Здоровье

Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных

Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые.
Forbes 10:11
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Армия и оружие

Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

В указе президента говорится, что применение ядерного оружия должно быть крайней мерой и является исключительно средством сдерживания.
Деловое.ТВ вчера в 10:00
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Экономика

В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов

Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии.
REGNUM 03:17
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Общество

Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
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Армия и оружие

Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму

Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.
ИА Красная Весна вчера в 17:14
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Общество

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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

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Коммерсантъ 06:04
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Авто

Bentley выпустил свой последний мотор V8

Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe вчера в 23:39
Космос

Существование планеты Нибиру опровергнуто окончательно

Гипотеза о существовании планеты Нибиру опровергнута, благодаря работе исследователей над проектом OSSOS (посвящен исследованию происхождения Солнечной системы).
TV BRICS 31 мая в 08:00
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Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента

Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
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Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru 05:25
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Общество

В Москве опубликованы графики отключения горячей воды

Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
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Политика

США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

Телеканал Санкт-Петербург 09:54
Происшествия

В Российской венчурной компании прошли обыски

Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Общество

Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове

Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии.
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю

Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего.
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Общество

Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале

Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона.
Вечерние Ведомости 07:21
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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
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«Бешикташ» отказался продавать Ларина в ЦСКА

Нападающий «Бешикташа» Кайл Ларин попал в сферу интересов ЦСКА.
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел COVID-19

Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заразился COVID-19, его самочувствие удовлетворительное.
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