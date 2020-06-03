с чего всё началось

Коронавирус у пожилых людей может протекать атипично, возможны снижение давления и даже бред, следует из опубликованных на сайте Минздрава рекомендаций по лечению COVID-19.

Здоровье На Украине смертность от COVID-19 выросла до трех процентов Показатель смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине по состоянию на 3 июня составляет 3%, сообщила в среду пресс-служба Центра общественного здоровья минздрава страны.

Энергетика Доллар и евро укрепились к рублю на фоне разногласий по встрече ОПЕК+ Курс евро растет на 0,26% — до ₽76,9. Курс рубля резко упал к доллару и евро вслед за снижением нефтяных котировок.

Политика Трамп высказался за присутствие России в G7 Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio. 9

Здоровье Россельхознадзор назвал симптомы коронавируса у домашних животных Другие симптомы: новая вспышка в Китае показала, что коронавирус мог мутировать Заражение Если вы заболели коронавирусом, вам необходимо ограничить контакт с животными «так же, как и при нахождении рядом с другими людьми», подчеркивают ученые. 49

Экономика В России пенсионерам дадут отсрочку по взысканию долгов Москва, 3 июня 2020, 10:17 — REGNUM Законопроект об отсрочке по взысканию долгов пенсионеров внесли в Госдуму парламентарии фракции «Единая Россия» во главе с Андреем Турчаком и Сергеем Неверовым, сообщили в партии. 5

Общество Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 2,7K

Происшествия Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы. 1,9K

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,9K

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 19

Авто Bentley выпустил свой последний мотор V8 Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.

Космос Существование планеты Нибиру опровергнуто окончательно Гипотеза о существовании планеты Нибиру опровергнута, благодаря работе исследователей над проектом OSSOS (посвящен исследованию происхождения Солнечной системы). 17

Политика Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам. 17

Общество В Москве опубликованы графики отключения горячей воды Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года. 861

Происшествия В Российской венчурной компании прошли обыски Следователи провели обыск и изучили документы в офисе Российской венчурной компании (РВК), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. 277

Общество Десятки паломников пришли на крестный ход в Кирове Десятки верующих пришли на Великорецкий крестный ход в Кирове, несмотря на призывы властей и епархии не участвовать в шествии. 63

Шоу-бизнес Вера Брежнева призналась, что прорыдала целую неделю Вера Брежнева, которая несколько последних недель не выходила на связь с подписчиками своего блога, наконец прервала молчание и призналась, что в последнее время её морально-психологическое состояние оставляло желать лучшего. 27

Общество Оперштаб объяснил высокий рост выявления коронавируса на Среднем Урале Замруководителя регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что рост выявления COVID-19 в Свердловской области связан с включением в работу по тестированию работодателей региона. 9

Общество Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. 241