Коронавирус
BFM.ruМинздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления. Об этом говорится в методических рекомендациях по лечению коронавируса Минздрава РФ на сайте ведомства.
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Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Автоспорт
Ральф Шумахер: Фрэнк и Клэр Уильямс застряли в прошлом
Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер заявил, что нынешние трудности Williams – это дело рук самой семьи Уильямс, и со сменой владельца команда из Гроува поправит своё положение.
Autosport.com.ru 06:24
Общество
В НИИ Минобороны испытали вакцину от коронавируса
Доклинические исследования вакцины от коронавируса уже завершены, сообщил он. Препарат успешно испытали на обезьянах и хомяках.
НИА-Красноярск вчера в 22:00
Гаджеты
Стал известен график выхода обновления EMUI 10.1 для европейских Huawei и Honor
Стал известен график отправки пользователям обновления оболочки EMUI 10.1 для смартфонов от марок Huawei и Honor, используемых на территории европейских стран.
Актуальные Новости 08:25
Здоровье
Израильский врач считает бессмысленным ношение масок на улице
Профессор израильской клиники Хадасса Эйн Керем Давид Лурье объяснил, что носить защитные маски на улице — бессмысленно.
Gazeta.SPb 04:49
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК вчера в 15:04
Общество
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
RT на русском 08:20
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Общество
Онищенко рассказал о тотальной вакцинации от коронавируса
Как считает академик РАН, экс-главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, тотальная вакцинация населения от коронавируса проводиться не будет.
Газета Кемерова 00:22
Политика
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Критики "сделки" справедливо отмечали, что Китай на самом деле практически ничего не уступил, а просто согласился купить в США то, что он и так уже приобретал на мировых рынках, то есть по большому счету Трамп, когда добился увеличения покупки американской сои, "победил" не Пекин (независимо от того, что заявляют его сторонники), а ударил по бразильским экспортерам сои — и не более того.
РИА Новости 01:00
Общество
Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.
Известия 03:56
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Политика
Президент Казахстана оценил возможность «крымского сценария» в его стране
Журналисты «Комсомольской правды» попросили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева оценить «прогнозы» некоторых экспертов о возможном повторении сценария Крыма или Донбасса в его стране.
Комсомольская правда вчера в 19:07
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Происшествия
Студент из Вольска на самоизоляции зарезал мать в Петербурге
Вольск.ру вчера в 11:15
Общество
Завод Роскосмоса начал выпускать лифты с голосом Юрия Гагарина
Усть-Катавский вагоностроительный завод рассчитывает к концу года выйти на производство 50 лифтов в месяц.
Эхо Москвы 03:05
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации (сенатор от Дагестана) Сулейман Керимов подал иски в Гагаринский районный суд о защите чести и достоинства к трем российским СМИ, информация об этом содержится в картотеке судебных дел.
Ведомости 03:03
Интернет
К Google подали иск на $5 млрд за сбор данных пользователей
Пользователи жалуются, что корпорация собирает данные о них с помощью сервисов Google Analytics и Google Ad Manager, приложений и даже во время просмотра сайтов в режиме инкогнито.
Piter.tv 08:12