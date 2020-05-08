Коронавирус
Lenta.ruМинздрав рассказал об остатке коек для больных с коронавирусом
Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. К середине марта в России было 40 тысяч готовых к использованию устройств, власти планировали увеличить их количество.
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с чего всё началось
Пациенты на ИВЛ Министр здравоохранения сообщил также, что более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).ТАСС06:33
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