Пациенты на ИВЛ Министр здравоохранения сообщил также, что более 1,2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией в России находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

с чего всё началось

Мурашко добавил, что на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 1,2 тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. К середине марта в России было 40 тысяч готовых к использованию устройств, власти планировали увеличить их количество.

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