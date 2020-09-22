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Ведомости
Ведомости

Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса

Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства. В пресс-службе пояснили, что это цельновирионная инактивированная вакцина.В источнике
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Известия

Центру им. Чумакова разрешили клинические исследования вакцины от COVID-19

Известия00:46
Коммерсантъ

Главные новости к утру 22 сентября

Коммерсантъ00:00
Российская газета

Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от COVID-19

Российская газета17:00
РИА Новости

Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

РИА Новости17:09
ТАСС

Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины от коронавируса

ТАСС17:01
РБК

Минздрав разрешил испытания на людях еще одной вакцины от COVID-19

РБК17:01
RT на русском

Минздрав России разрешил испытания ещё одной вакцины от коронавируса

RT на русском17:28

Забывать слова — это нормально? Как отличить простую рассеянность от надвигающейся деменции

Если вы забыли чье-то имя или размер ежемесячного платежа по ипотеке, просто ваш мозг экономит силы для более важных данных, а его активность направлена на что-то другое.
Забывать слова — это нормально? Как отличить простую рассеянность от надвигающейся деменции
НГС.Кемерово19:00

Сохранения «Человека-паука» не дадут перенести в ремастер для PS5

«Человек-паук: Майлс Моралес» выходит 19 ноября вместе с ремастером первой части для PS5, в которую разработчики добавили множество нововведений, включая рейтрейсинг для отражений и освещения, а также поддержку 60 FPS.
Игромания.рувчера в 12:03

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних консервов

"В период активной заготовки домашних консервов и продуктов на зиму Роспотребнадзор напоминает, что ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом", - сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости02:50
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъвчера в 04:24
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Тихановская договорилась с ЕС о пакете помощи для Белоруссии

Брюссель, 22 сентября 2020, 12:09 — REGNUM О пакете помощи для Белоруссии, который будет предоставлен республике после «демократических перемен», договорилась в Брюсселе бывший кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская.
REGNUM05:09
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В Петербурге задержали бизнесмена, пытавшегося вмешаться в дело Метростроя

Оперативники ФСБ проводят мероприятия в рамках дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере со стороны бизнесмена, который якобы пытался вмешаться в ход расследования громкого уголовного дела — в отношении акционера ОАО «Метрострой» Николая Александрова.
REGNUM04:45
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