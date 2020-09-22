Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса
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Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной в федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, сообщила пресс-служба министерства. В пресс-службе пояснили, что это цельновирионная инактивированная вакцина.В источнике
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