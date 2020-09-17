Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19
Смотрите также
Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Mitsubishi показала обновленный кроссовер Eclipse Cross
Число пострадавших от падения деревьев в Подмосковье выросло до пяти
Режиссер Молочников перенес премьеру из-за коронавируса
Задержана экс-зампредседателя правительства Алтайского края Долгова
Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России
Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
РБК: на реконструкцию Дома правительства выделят более 5 млрд рублей
Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального
Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы
«Динамо» проиграло грузинскому «Локомотиву» и вылетело из Лиги Европы
«Тампа» обыграла «Айлендерс» и вышла в финал Кубка Стэнли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19
Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства. До сих пор они были разрешены только в больницах.В источнике
Подробнее о событии