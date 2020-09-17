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Интерфакс
Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства. До сих пор они были разрешены только в больницах.В источнике
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Lenta.ru

В российские аптеки поступит препарат против коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:19
Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Интерфаксвчера в 14:50
РБК

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19

РБКвчера в 14:02
ТАСС

Минздрав разрешил применять российские препараты от COVID-19 на дому

ТАСС01:34
URA.Ru

В РФ разрешили применять на дому два лекарства от коронавируса

URA.Ruвчера в 12:38
RT на русском

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

RT на русскомвчера в 12:20
РИА Новости

Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник

РИА Новостивчера в 13:11

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Вести.Ru00:55
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Sohu рассказало, как маневр Су-27 над Балтикой привел США в ярость

Обозреватели китайского издания Sohu заявили, что российский истребитель Су-27 смог преподать урок американским пилотам в небе над Балтийским морем, в следствие чего Пентагон пришел в ярость.
Военное деловчера в 03:45
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Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Медведева Дмитрия Анатольевича — заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации», — говорится документе.
Известиявчера в 04:53
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,9K

Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Вице-мэра Воронежа задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей

Оперативники ФСБ утром 17 сентября задержали заместителя главы администрации Воронежа по градостроительству Владимира Левцева по подозрению в присвоении 1,5 млн руб. на предыдущем месте работы.
Коммерсантъвчера в 09:52
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Байден заявил о необходимости досрочно отправить Трампа в отставку

«Нынешний президент должен уйти в отставку», - считает демократ, добавив, что Трамп в борьбе с пандемией коронавируса руководствуется только торгами на фондовой бирже и желанием переизбраться на второй срок.
Московский Комсомолец23:42
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