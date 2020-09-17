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Интерфакс
Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства. До сих пор они были разрешены только в больницах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
РИА Новости12:17
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Коммерсантъ

Минздрав допустил два препарата от COVID-19 до аптек

Коммерсантъ14:05
РБК

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19

РБК14:02
РИА Новости

Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник

РИА Новости13:11
URA.Ru

В РФ разрешили применять на дому два лекарства от коронавируса

URA.Ru12:38
ТАСС

В российских аптеках с понедельника может появиться первый препарат от коронавируса

ТАСС14:21
RT на русском

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

RT на русском12:20
Lenta.ru

В российские аптеки поступит препарат против коронавируса

Lenta.ru14:19

Парламент США обвинил Boeing в крушении самолетов 737 MAX

Авиакатастрофы самолетов модели Boeing 737 MAX обусловлены рядом нарушений при проектировании воздушного судна, заявила Комиссия палаты представителей конгресса США 16 сентября, сообщает пресс-служба конгресса.
ИА Красная Весна02:34
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Лавров призвал Литву не использовать оппозицию в Белоруссии втемную

Литва и другие соседи Белоруссии сегодня пытаются во многом использовать белорусскую оппозицию, очевидно, что Светлана Тихановская говорит не своим голосом, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости12:35
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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«Ростов» сыграет с «Маккаби» в третьем отборочном раунде Лиги Европы

"Маккаби" в четверг на своем поле обыграл казахстанский "Кайрат" в матче второго раунда отбора Лиги Европы со счетом 2:1. В составе хозяев голы забили Юваль Ашкенази (31-я минута) и Никита Рукавица (72), у проигравших отличился экс-форвард московского ЦСКА Вагнер Лав (45+1).
РИА Новости14:55

Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

«За заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Медведева Дмитрия Анатольевича—заместителя председателя Совета безопасности РФ»,— сказано в указе.
Коммерсантъ05:28
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