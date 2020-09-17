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Интерфакс
Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства. До сих пор они были разрешены только в больницах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
РИА Новостивчера в 12:17
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Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Интерфаксвчера в 14:50
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Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник

РИА Новостивчера в 13:11
РБК

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19

РБКвчера в 14:02
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В российских аптеках с понедельника может появиться первый препарат от коронавируса

ТАССвчера в 14:21
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Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

RT на русскомвчера в 12:20
Коммерсантъ

Минздрав допустил два препарата от COVID-19 до аптек

Коммерсантъвчера в 14:05
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Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 04:44

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00

Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.
РИА Новости22:59

В Кузбассе снова могут закрыть ТЦ и кафе из-за коронавируса

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусом начальник отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Маргарита Новосёлова рассказала, могут ли из-за роста заболеваемости вновь ввести ограничения — закрыть ТЦ, кафе и рестораны.
НГС.Кемерововчера в 10:07
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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