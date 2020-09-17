Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства. До сих пор они были разрешены только в больницах.

С чего всё началось Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19 Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России. РИА Новости вчера в 12:17