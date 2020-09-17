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Интерфакс
Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства. До сих пор они были разрешены только в больницах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
РИА Новостивчера в 12:17
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Утверждены виды аптечных организаций

Гарант02:32
ТАСС

Минздрав разрешил применять российские препараты от COVID-19 на дому

ТАСС01:34
РИА Новости

Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник

РИА Новостивчера в 13:11
РБК

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19

РБКвчера в 14:02
RT на русском

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

RT на русскомвчера в 12:20
Известия

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Известия23:19
Московский Комсомолец

Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 04:44

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину
РИА Новостивчера в 10:45
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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Кудрин назвал прогноз Минэкономразвития по росту ВВП оптимистичным

Согласно базовому варианту обновленного прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо ранее заявленных 5%, напоминает «Газета.ру».
Известия04:38
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается повысить ставку по налогу на доходы физических лиц до 15% с 1 января 2021 г. в отношении тех, чьи доходы за налоговый период превысили 5 млн руб.
Ведомостивчера в 09:06
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В матче отборочного раунда Лиги Европы команды забили 12 голов с игры

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1).
РИА Новости18:11

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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Юрий Гемпель не удивлён репортажу NBC

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что не удивлён тому, что было сказано американскими СМИ по поводу Крыма.
Pravda.Ru04:48

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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