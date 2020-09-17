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Интерфакс
Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства. До сих пор они были разрешены только в больницах.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав одобрил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения России.
РИА Новостивчера в 12:17
Подробнее о событии
ТАСС

Минздрав разрешил применять российские препараты от COVID-19 на дому

ТАСС01:34
Известия

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Известия23:19
РИА Новости

Препарат от коронавируса «Арепливир» поступит в аптеки в понедельник

РИА Новостивчера в 13:11
РБК

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19

РБКвчера в 14:02
Lenta.ru

В российские аптеки поступит препарат против коронавируса

Lenta.ruвчера в 14:19
RT на русском

Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19

RT на русскомвчера в 12:20
Интерфакс

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Интерфаксвчера в 14:50

Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли улики из России, зная, что на них содержится отравляющее вещество, заявил глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Юрист предупредил, что близким Навального может грозить тюрьма
Газета.Ru02:45
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Задержана ОПГ, незаконно продававшая билеты на спортивные мероприятия

Правоохранители пресекли деятельность ОПГ, которая за два года незаконно продала билеты в театры и на спортивные мероприятия в России на 1 миллиард рублей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
РИА Новости03:11

Лидерам России, США и Белоруссии присудили Шнобелевскую премию

Вашингтон, 18 сентября 2020, 07:27 — REGNUM Шнобелевская премия, которая является пародией на другую международную награду — Нобелевскую премию, присуждена главам девяти государств, в том числе главе Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте оргкомитета премии.
REGNUM00:27
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Российские дипломаты потребовали от США разъяснений по репортажу NBC

Российское посольство в Вашингтоне потребовало от властей США объяснений в связи с вышедшим репортажем телеканала NBC, в котором говорилось о поддержке "украинских подразделений" в Крыму американской стороной, указано в опубликованном в Facebook заявлении дипмиссии.
Газета.Ru02:37
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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