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Известия
Известия

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:00
Подробнее о событии
ТАСС

Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с COVID-19

ТАССвчера в 15:28
РБК

Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах

РБКвчера в 15:34
RT на русском

Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 15:31
Интерфакс

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Интерфаксвчера в 15:29
Medvestnik.ru

Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 16:13
URA.Ru

Минздрав России объяснил рост смертности в пандемию

URA.Ruвчера в 15:22
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:00

Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Американская гаубица сбила «российскую» ракету
Lenta.ruвчера в 03:04
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Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31

Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Адвокат Ефремова заявил об отсутствии прямых доказательств вины актера

Адвокат заявил, что у семьи Ефремова претензий к нему нет, а выбранная им тактика защиты актера была верной — подсудимый имеет право «тысячи раз менять показания», суд принимает лишь последнее слово.
Lenta.ru17:49
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБКвчера в 06:42
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Мосгорсуд проверит законность приговора по делу о крушении самолета главы Total

Мосгорсуд во вторник рассмотрит апелляционные жалобы на приговор диспетчерам Александру Круглову и Надежде Архиповой, а также руководителю полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роману Дунаеву, осужденным по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.
ТАСС17:14

В СБУ сообщили о «новых доказательствах» причастности РФ к боям в Донбассе

Журналист Артем Бузила, которого обменяли с украинской стороной в 2016 году, неоднократно заявлял, что Украина делает все возможное, чтобы привлечь к обменному процессу лиц, не относящихся к конфликту на Донбассе.
Украина.рувчера в 06:37

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой

Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на появившиеся слухи о разводе со своей женой, известной советской и российской исполнительницей Аллой Пугачёвой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на фотографию Галкина в Instagram, где он запечатлён вместе с супругой.
Южный Федеральныйвчера в 12:30
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В Петербурге выписан первый штраф за неразмещение теста на коронавирус

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга впервые оштрафовал местного жителя на 15 тыс. рублей за неразмещение в трёхдневный срок после прибытия из-за границы результатов теста на коронавирус на портале госуслуг.
RT на русскомвчера в 12:09
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн6 сентября в 05:38
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В Москве назовут лауреатов Национальной анимационной премии «Икар»

Церемония вручения Национальной анимационной премии "Икар", которую весной перенесли из-за пандемии нового коронавируса, пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора на площадке Третьяковской галереи в понедельник.
ТАССвчера в 17:09