Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».

С чего всё началось Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19 Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19. РИА Новости вчера в 15:00