Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:00
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Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19
Medvestnik.ruвчера в 16:13