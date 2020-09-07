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Известия
Известия

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
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РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал сообщения о выявлении случаев некорректной статистики смертности от COVID-19.
РИА Новостивчера в 15:00
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Интерфакс

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Интерфаксвчера в 15:29
РБК

Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах

РБКвчера в 15:34
RT на русском

Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 15:31
Medvestnik.ru

Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 16:13
ТАСС

Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с COVID-19

ТАССвчера в 15:28
Комсомольская правда

Минздрав оценил выводы Росздравнадзора о неточности регистрации смертей от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 15:06
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:00

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напомним, 5 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию встречи президента Сербии Александара Вучича с президентом США Дональдом Трампом, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 02:49
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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ФСБ не нашла нарушений в действиях по делу о госизмене Сафронова

Федеральная служба безопасности не увидела нарушений в уголовном деле в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о государственной измене, сообщается в ответе спецслужбы на запросы российских СМИ.
SM Newsвчера в 14:49

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RT на русскомвчера в 11:22

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RT на русскомвчера в 11:38
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«Они были джентльменами». Исландская модель рассказала о визите в номер Фодена и Гринвуда

Исландская модель Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир рассказала о визите в номер к футболистам сборной Англии Филипу Фодену и Мэйсону Гринвуду вместе с кузиной Ларой Клаузен.
Чемпионатвчера в 15:07