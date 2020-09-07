Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
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Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
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