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Известия

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

Ранее "Медицинский вестник" со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.
РИА Новостивчера в 15:00
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ТАСС

Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с COVID-19

ТАССвчера в 15:28
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Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах

РБКвчера в 15:34
RT на русском

Минздрав разъяснил заявление Росздравнадзора о смертности от COVID-19

RT на русскомвчера в 15:31
Интерфакс

В Минздраве не считают системной проблему с учетом смертей от COVID-19

Интерфаксвчера в 15:29
Medvestnik.ru

Михаил Мурашко прокомментировал разночтения в статистике смертности от COVID-19

Medvestnik.ruвчера в 16:13
URA.Ru

Минздрав России объяснил рост смертности в пандемию

URA.Ruвчера в 15:22
РИА Новости

Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19

РИА Новостивчера в 15:00

В России создали биоматериал для остановки кровотечения

Российские ученые разработали материал для остановки кровотечения на базе наночастиц серебра и двух видов биополимерных волокон, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского химико-технического университета им. Менделеева (РХТУ).
Rambler News Serviceвчера в 07:29
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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