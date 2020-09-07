Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил в понедельник, 7 сентября, что предоставленные главой Росздравнадзора Аллой Самойловой цифры о смертности от COVID-19 получены в ходе проверок отдельных больниц, а не основаны на анализе данных по всей стране. Об этом сообщает «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
Минздрав разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от COVID-19
Ранее "Медицинский вестник" со ссылкой на главу Росздравнадзора Аллу Самойлову сообщил, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов обнаружились неточности в конечных цифрах.
РИА Новостивчера в 15:00
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Medvestnik.ruвчера в 16:13