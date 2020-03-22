Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Читать в источнике
Комментировать54

Подробнее о событии

Покупку богачами аппаратов ИВЛ в России сочли бессмысленной

Lenta.ru12:59

В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ богачами

Комсомольская правда12:43

Минздрав: Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач

Агентство Москва11:43

В Минздраве рассказали о применении аппаратов ИВЛ в домашних условиях

Газета.Ru12:09

В Минздраве ответили на сообщения о скупке богачами аппаратов ИВЛ

РИА Новости12:03

Минздрав заявил, что только врач может определить необходимость применения аппарата ИВЛ

ТАСС12:42

«Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи

Новая газета10:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Происшествия

База отдыха загорелась на курорте в Одесской области

На черноморском курорте в Одесской области загорелась база отдыха, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области.
Известия 15:21
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Общество

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Интерфакс 08:05
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Известия 03:50
Шоу-бизнес

«Жирок подвисает»: фолловеры раскритиковали полуголую Серябкину

Подписчики в комментариях не оценили видео звезды и отметили, что она — «красотка, но жирок подвисает».
NewInform 05:15
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

RT на русском 10:02
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК вчера в 15:48
Футбол

Сослан Джанаев: «Кокорин долго был без игры, но в великолепной форме. Плохих манер не нахватался, разговаривает интеллигентно»

Были 2-3 игры, когда мы задышали, но потом опять просели. Я связываю это с тем, что команда собиралась непосредственно к первому туру.
Матч ТВ 16:21
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перейдет в биатлон

РИА Новости 13:56
Технологии

Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве

В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Telesputnik.ru 20 марта в 08:21
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Здоровье

С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница

С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница Фото из архива Myslo. Девочка госпитализрована с признаками ОРВИ.
MySLO.ru 13:35
Здоровье

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад

Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Рифей-Пермь вчера в 06:18
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:26
Гаджеты

В сети появились цены флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro

Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то он будет представлен на рынке в версии 9/128 Гб по цене 563 доллара.
Astera 14:36
Футбол

Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА

Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Metaratings вчера в 06:45
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367.
RT на русском 08:46
Экономика

Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»

В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Красная весна 07:03
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
Газета.Ru 16:01
Общество

Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса

Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Комсомольская правда 11:56
Наука

Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное