Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.

Происшествия База отдыха загорелась на курорте в Одесской области На черноморском курорте в Одесской области загорелась база отдыха, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области.

Общество Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией "С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в Башкирии В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.

Политика В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.

Общество В России могут приостановить работу кинотеатров Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.

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Общество Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.

Общество Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гаджеты В сети появились цены флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то он будет представлен на рынке в версии 9/128 Гб по цене 563 доллара.

Экономика Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ» В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).

Спорт Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020 Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.