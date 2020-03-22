Коронавирус
Российская газетаМинздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ
Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
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Минздрав: Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач
Агентство Москва11:43
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Происшествия
База отдыха загорелась на курорте в Одесской области
На черноморском курорте в Одесской области загорелась база отдыха, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Одесской области.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Башкирии
В Республике Башкортостан в пригороде Уфы сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ ликвидировали боевика, планировавшего теракт.
Шоу-бизнес
«Жирок подвисает»: фолловеры раскритиковали полуголую Серябкину
Подписчики в комментариях не оценили видео звезды и отметили, что она — «красотка, но жирок подвисает».
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Политика
CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала
Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Футбол
Сослан Джанаев: «Кокорин долго был без игры, но в великолепной форме. Плохих манер не нахватался, разговаривает интеллигентно»
Были 2-3 игры, когда мы задышали, но потом опять просели. Я связываю это с тем, что команда собиралась непосредственно к первому туру.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Технологии
Bloomberg: OneWeb рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве
В SoftBank, который является основным акционером OneWeb, также не ответили на вопросы Bloomberg.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Общество
Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса
Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Здоровье
С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница
С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница Фото из архива Myslo. Девочка госпитализрована с признаками ОРВИ.
Здоровье
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад
Названы сроки, когда эпидемия коронавируса в России пойдет на спад.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Гаджеты
В сети появились цены флагманов Xiaomi Redmi K30 Pro
Что касается Redmi K30 Pro Zoom Edition, то он будет представлен на рынке в версии 9/128 Гб по цене 563 доллара.
Футбол
Чалов согласился перейти в «Кристал Пэлас», но его не отпустил ЦСКА
Ранее агент Чалова заявил, что за «Кристал Пэлас» предлагал за Федора 25 млн фунтов стерлингов.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 367
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 367.
Экономика
Недвижимость на вторичном рынке в России дорожает — «Коммерсантъ»
В сравнении с ценами марта 2019 года рост составил 4,6%. «Авито Недвижимость» оценивает среднюю стоимость вторичного жилья в России в 54,1 тыс. руб. за кв. м. Что также дороже, чем в феврале (на 0,2%), и в сравнении с ценами прошлого года (на 4,1%).
Спорт
Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020
Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
Общество
Названы преимущества российских систем диагностики коронавируса
Российские тест-системы для диагностики инфекционного заболевания COVID-19 имеют преимущества перед разработками других стран.
Наука
Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Политика
Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.