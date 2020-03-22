Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
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Покупку богачами аппаратов ИВЛ в России сочли бессмысленной

Lenta.ru12:59

Минздрав: Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач

Агентство Москва11:43

Минздрав заявил, что только врач может определить необходимость применения аппарата ИВЛ

ТАСС12:42

В Минздраве рассказали о применении аппаратов ИВЛ в домашних условиях

Газета.Ru12:09

В Минздраве ответили на сообщения о скупке богачами аппаратов ИВЛ

РИА Новости12:03

В Минздраве назвали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ богачами

Комсомольская правда12:43

«Нет расходников, средств защиты, антисептиков, респираторов, персонала». Грозит ли России дефицит аппаратов ИВЛ и готовы ли больницы к пандемии COVID-19? Объясняют врачи

Новая газета10:40
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Армия и оружие

Мисмари предложил Анкаре и ПНС забрать тела погибших бойцов

Генерал-майор ЛНА Ахмад Мисмари предложил Анкаре забрать потерянную ПНС Ливии бронетехнику.
Экономика сегодня 13:21
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Армия и оружие

Очередной самолет ВКС РФ отправлен в Италию

Вести.Ru 12:32
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Кино

Премьеру «Миньонов 2» отложили из-за коронавируса

Киностудия Universal отложила намеченный на конец июня 2020 года релиз мультфильма «Миньоны 2: Грювитация» из-за мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом.
Культуромания 20 марта в 07:50
Спорт

МОК прорабатывает вариант переноса Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение относительно возможности переноса Олимпиады-2020 в Токио на фоне ситуации с коронавирусом в течение четырех недель.
Российская газета 14:54
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Гаджеты

Google анонсирует новое приложение Camera Go

На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.
ITZine.ru 20 марта в 01:21
Общество

Опубликована динамика роста числа заражённых коронавирусом в России

Опубликована динамика роста числа заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 13:05
Футбол

Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
РБК 15:16
Политика

Возможность перехода Путина на удаленную работу пока не обсуждается

В Кремле пока не рассматривают возможность перехода президента Владимира Путина на удаленный вариант работы в связи с развитием ситуации с коронавирусом, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 14:53
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Здоровье

Итальянские врачи назвали болезни, повышающие опасность коронавируса

Медики итальянского общества инфекционных и тропических болезней перечислили болезни, увеличивающие риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Газета Кемерова вчера в 13:37
Здоровье

На Украине опровергли данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом

Напомним, ранее на сайте Центра общественного здоровья минздрава Украины сообщалось о выздоровлении восьми человек, которые были ранее госпитализированы с коронавирусной инфекцией.
REGNUM 11:54
Гаджеты

Работающий Huawei P40 Pro показали на живом фото

Astera 13:49
Авто

Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
За рулем Кубань 20 марта в 08:01
Здоровье

Врач-инфекционист рассказала, для кого вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Общество

Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал самый безопасный способ передвижения при пандемии коронавируса, пишет "Звезда".
Газета.Ru 12:16
Энергетика

The Wall Street Journal (США): ОПЕК и американские сланцевые производители начали переговоры на фоне падения цен на нефть (The Wall Street Journal)

Регуляторы американской сланцевой индустрии вступили в диалог со странами ОПЕК в рамках переговоров, которые могут помочь добиться перемирия между тремя крупнейшими в мире производителями нефти и потенциально позволят урегулировать ценовой конфликт между Саудовской Аравией и Россией, который за последние пару недель обвалил нефтяные рынки.
ИноСМИ 07:51
Общество

Американский сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.
ТАСС 14:08
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Здоровье

Российские врачи, ученые и волонтеры самоотверженно противостоят коронавирусу

Короновирус не знает выходных и передышек. Как не знают их и те, кто в этой борьбе — на передовой — наши ученые и врачи.
Первый канал 14:07
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика

В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
REGNUM 12:32
Происшествия

Неизвестные за сутки сообщили о минировании восьми самолетов в России

Анонимные сообщения о минировании восьми внутрироссийских рейсов поступили в течение последних суток, рассказали ТАСС в экстренных службах.
Российская газета 10:25
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