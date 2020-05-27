с чего всё началось

Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

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