Коронавирус
РИА НовостиМинздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.
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с чего всё началось
Об этом говорится в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом, по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом.RT на русскомвчера в 14:59
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Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве
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