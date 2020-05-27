Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом, по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом.
RT на русскомвчера в 14:59

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Минздрав рекомендовал не включать в общую статистику по коронавирусу тех зараженных, кто не имеет жалоб

Эхо Москвывчера в 20:06

Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве

Комсомольская правдавчера в 19:22

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Lenta.ruвчера в 12:57

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

РБКвчера в 15:01

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Интерфаксвчера в 14:32

Минздрав разъяснил принцип включения в статистику заболеваемости COVID-19

ТАССвчера в 13:57

Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

РИА Новостивчера в 15:54
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Энергетика

«Газпром» остался без транзита через Польшу

Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
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Шоу-бизнес

Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину

Paparazzi.ru 01:47
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Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
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Общество

В Греции нашли способ защитить население от коронавируса

С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 13:05
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Армия и оружие

В Казахстане назвали причину аварийной посадки военного самолета

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая военный самолет С-295 совершил аварийную посадку на аэродроме в Жетыгене.
REGNUM 01:24
Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

С 26 мая 2020 года Россельхозбанк (РСХБ) снижает ставки по ипотечным кредитам.
РБК 26 мая в 01:28
Экономика

С 1 августа увеличатся накопительные пенсии

Будет пересчитан размер накопительных пенсий для граждан Российской Федерации. Это произойдет 1 августа, сообщил Пенсионный фонд России.
Знамя труда (Альметьевск) 26 мая в 15:18
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Происшествия

У трех строителей зоопарка в Перми выявили коронавирус

Коронавирус подтвержден у трех строителей пермского зоопарка. Об этом сообщается в правительственной группе Стоп коронавирус в Telegram.
Город342 01:36
4
Общество

Путин поддержал идею о максимальных пособиях для разорившихся ИП

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал идею о назначении максимальных пособий по безработице для разорившихся бизнесменов.
Газета.Ru вчера в 13:09
Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн вчера в 08:39
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Авто

Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира

Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
Тарантас Ньюс вчера в 09:29
21
Космос

Рогозин заявил, что космонавты РФ полетят на Луну после 2028 года

News.ru вчера в 17:14
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
4
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 мая

В России зафиксировано минимальное с 1 мая количество заражений коронавирусом за сутки — 8 338.
РБК 01:51
23
Шоу-бизнес

У Александра Овечкина родился второй сын

В семье российского хоккеиста Александра Овечкина пополнение — в среду артист поделился радостной новостью о том, что у него родился второй сын.
Культуромания вчера в 13:30
278
Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Треть россиян (32,8 процента) считает опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо считают ее выдумкой заинтересованных лиц.
Lenta.ru 00:52
336
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1K
Политика

Кремль отреагировал на иск Игнатьева к Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на иск к Владимиру Путину бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, оспаривающего указ об увольнении.
Lenta.ru вчера в 07:27
15
Общество

Новосибирские власти обобщили и продлили антикоронавирусные меры

В Новосибирской области обобщили меры, которые должны принять юридические лица и индивидуальные предприниматели в период противодействия коронавирусу.
REGNUM 00:43
18
Политика

Конгресс США принял проект закона о санкциях против Китая

Палата представителей Конгресса США проголосовала за проект закона, позволяющего вводить санкции против Китая за политику Пекина в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Взгляд.ру вчера в 21:30
37
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Экономика

Российские банки снизили запасы золота в апреле на фоне пандемии

Российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте.
Коммерсантъ вчера в 20:21
Общество

Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов

Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service вчера в 12:11
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают снижаться

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 28 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:03
8
Общество

В Северной Осетии раскрыли секту «Свидетелей СССР»

Полиция в Северной Осетии раскрыла ячейку секты «Свидетелей СССР». Об этом в четверг, 28 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 01:34
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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