Коронавирус
РИА НовостиМинздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.
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Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме
Интерфаксвчера в 14:32
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Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Lenta.ru вчера в 16:28
Гаджеты
Чем Samsung Galaxy S20 Ultra за 110 тысяч рублей хуже копеечной «звонилки». Флагманские Galaxy S20 не принимают звонки
Согласно последним сведениям, серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 продаётся хуже прошлогодней Galaxy S10.
iXBT.com 03:34
Общество
Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве
Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвиняют в вымогательствах. Польский бизнесмен заявил на него в полицию.
URA.Ru 04:23
Общество
Собянин рассказал о правилах прогулок по Москве
Выходить на прогулки смогут все жители Москвы, включая москвичей старше 65, написал в своем блоге в среду, 27 мая, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия вчера в 13:33
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Политика
Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям
Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Здоровье
Почти 80% врачей не доверяют официальной статистике смертности от коронавируса в России
Только 9% врачей полностью доверяют официальной статистике и считают, что подтасовка данных там невозможна.
НИА-Красноярск вчера в 21:49
Экономика
Минфин выделил 100 млрд рублей регионам
Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области лабораторно подтверждены 97 фактов заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:53
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
Депутат гордумы предрекает кризис и массовые сокращения в Саратове
После доклада депутата Максима Самсонова с речью выступил депутат Юрий Ерофеев, который отметил, что реальной помощи бизнес так и не получил.
Взгляд-инфо 04:33
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 26 мая в 01:57
Политика
Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Общество
В Тульской области число случаев COVID-19 превысило 3,5 тысячи
Число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 3,5 тысячи, выздоровели 1564 человека, сообщает областное правительство.
РИА Новости 04:43
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 203 случая коронавируса
Значительно больше обычного выявили в Звереве — 20 случаев заражения. В Сальском районе обнаружили еще 15 инфицированных коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 26 мая в 03:54
Общество
Очевидцы: Утром на проходной Кировского завода выстроилась очередь
Сегодня утром на проходной Кировского завода выстроилась огромная очередь.
Телеканал Санкт-Петербург 03:29
Армия и оружие
The National Interest оценило гиперзвуковые испытания Ту-22М3М
Обозреватель американского издания Петр Сучу обращает внимание читателей на тот факт, что второй опытный образец сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3М прошел испытания на гиперзвуковых скоростях.
ПолитРоссия 03:14
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Происшествия
Начался суд над липецкой чиновницей из-за взятки
Сегодня в Советском районном суде Липецка началось рассмотрение дела о взятничестве в отношении бывшего начальника управления имущественных и земельных отношений Липецкой области Ольги Крючковой, ее подчиненного Михаила Бакланова и адвоката Владимира Писаренко.
ГТРК Липецк 04:34
Шоу-бизнес
Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса
RuNews24.ru 04:32
Армия и оружие
Минобороны России получило партию модернизированных минометов «Сани»
Москва, 28 мая 2020, 11:24 — REGNUM Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (входит в Ростех) поставил Министерству обороны России партию модернизированных 120-мм минометных комплексов «Сани».
REGNUM 04:24
Общество
Алтайский край продолжит развивать инфраструктуру туротрасли
Сфера туризма в Алтайском крае по итогам 2019 года приросла по всем основным показателям, власти продолжат развивать транспортную и инженерную инфраструктуру новых инвестплощадок отрасли, заявил в четверг губернатор Виктор Томенко.
РИА Новости 04:30
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Политика
В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»
Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru 26 мая в 14:24
Общество
Врач рассказала, как не заразиться коронавирусом в парикмахерских
Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала в интервью телеканалу «Звезда» рассказала, как посещать парикмахерские в период пандемии и не заразиться коронавирусной инфекцией.
Городовой 02:54
Экономика
Еврокомиссия предложила выделить €750 млрд на спасение экономики ЕС
Из €750 млрд, которые предложено влить в европейскую экономику, €500 млрд будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще €250 млрд — в виде кредитов.
РБК вчера в 11:06
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40