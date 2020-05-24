с чего всё началось

В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей российским медицинским работникам предоставляются выплаты. При инфицировании сотрудника работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию страхового случая. Оно должно длиться не более 4 дней.

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 30

Кино Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.

Политика Савченко назвала организаторов Майдана на Украине Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада. 7

Авто В продаже появилась уникальная Ferrari F40 с пробегом 311 км В США продается уникальный Ferrari F40 в прекрасном состоянии и с пробегом всего 311 километров. Ferrari F40 выпускался с 1978 по 1992 год. 1

Кино Создатель «Джона Уика» рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать Сценарист Дерек Колстад, написавшие истории для франшизы «Джон Уик», рассказал, какие ещё игры он хотел бы экранизировать на телевидении.

Происшествия В Приморском крае загорелась кровля больницы В Партизанской городской больнице загорелась кровля приёмного покоя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 3

Общество Берлин предложил принять зараженных коронавирусом россиян Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер сообщил, что предложил властям Москвы разместить в берлинских клиниках пациентов, зараженных COVID-19. 21

Игры Ubisoft передумала: иск против Apple и Google отозван Компания Ubisoft отозвала иск против Apple и Google после того, как мобильная игра Area F2, которая является почти точной копией Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, была удалена из Google Play и App Store. 27

Энергетика Катар решил существенно потеснить «Газпром» на европейском рынке Доха, 24 мая 2020, 22:44 — REGNUM Основной конкурент российской государственной корпорации «Газпром» на европейском рынке, катарская компания Qatar Petroleum хочет существенно потеснить монополиста из РФ, а в перспективе минимизировать его влияние в регионе. 247

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 5

Общество Названы сроки полной отмены ограничений в Петербурге Петербург при самом оптимистичном прогнозе может рассчитывать на полную отмену установленных из-за коронавируса ограничений в июле-августе. 267

Политика Иначе война: После «порохоботского» шабаша у Зеленского два выхода Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского после сегодняшней акции «Стоп реванш» всего два выхода из сложившейся ситуации.