Коронавирус
ТК ЗвездаМинздрав разъяснил порядок выплат заразившимся коронавирусом медикам
В случае заражения коронавирусом при исполнении служебных обязанностей российским медицинским работникам предоставляются выплаты. При инфицировании сотрудника работодатель обязан незамедлительно создать врачебную комиссию по расследованию страхового случая. Оно должно длиться не более 4 дней.
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Российским медицинским работникам предоставляются страховые выплаты в случае заражения коронавирусом нового типа при исполнении служебных обязанностей, сообщает Министерство здравоохранения России.Газета.Ru08:25
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