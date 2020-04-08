с чего всё началось

Министерство здравоохранения приняло решение временно изменить порядок оказания медицинской помощи гражданам, в связи с большим числом пациентов, заболевших коронавирусом.

Минздрав призвал отложить обращения к врачу, если нет угрозы жизни

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Здоровье 80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области 8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.

Общество В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Авто В марте в России выросли продажи новых автомобилей Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Политика На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.

Общество Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.

Происшествия Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.

Экономика Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».

Политика В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.