Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruМинздрав призвал отложить обращения к врачу, если нет угрозы жизни

Министерство здравоохранения приняло решение временно изменить порядок оказания медицинской помощи гражданам, в связи с большим числом пациентов, заболевших коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать86
с чего всё началось
«В случае, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах»,— сообщает сайт
 Минздрава.
Коммерсантъ05:33

Подробнее о событии

Россиян попросили отказаться от похода к врачам при отсутствии угрозы жизни

Газета.Ru05:12

Минздрав РФ рекомендовал отложить обращения в больницы за плановой помощью

Известия05:18

Минздрав из-за коронавируса призвал отложить плановые обращения за медпомощью

RT на русском05:18

Россиянам рекомендовали не обращаться к врачу, если нет угрозы жизни и здоровью

ТАСС05:14

Минздрав рекомендовал не обращаться к врачу без угрозы жизни и здоровью

Коммерсантъ05:33

Минздрав пояснил, как оказывается плановая медпомощь при эпидемии

Российская газета05:06

Минздрав рекомендовал перенести плановые визиты ко врачу на фоне коронавируса

Rambler News Service04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии

Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Российская газета 06:37
Политика

Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
RT на русском 08:20
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Здоровье

80 случаев заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

8 апреля в регионе были подтверждены 24 новых случая заболевания COVID-19. Таким образом, общее число зараженных достигло 80 человек.
АПН - Нижний Новгород 04:24
Общество

Мэр Южно-Курильского района извинился за инцидент на видеоконференции

Глава администрации Южно-Курильского района Вячеслав Власенко извинился перед муниципальными депутатами за свое поведение на видеоконференции.
РБК 07:54
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились на карантине

Знаменитые голливудские актёры Брюс Уиллис и Деми Мур вместе проводят время на карантине.
КМВ Новости вчера в 09:39
Общество

В Китае разблокировали выезд из Уханя — вирус побежден

Власти КНР сегодня разрешили свободный выезд из города. Автомобилистов выпустят в другие регионы, если они докажут, что здоровы.
Росбалт вчера в 16:01
Футбол

Шюррле не намерен переходить в «Бешикташ»

29-летний немец не рассматривает вариант с «Бешикташем», несмотря на предметный интерес со стороны турецкого клуба.
ODDS.ru 04:50
Общество

В Белоруссии с коронавирусом госпитализированы 15 российских рабочих

По данным агентства, диагноз у россиян подтверждён лабораторно, они изолированы и болеют без симптомов.
Говорит Москва 08:26
Общество

В Петербурге окончательно утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 15:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга объявило внеочередное заседание в среду, 8 апреля, чтобы сразу в трех чтениях принять законы, связанные с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:10
Общество

Любимов ввел карантин в Заокском и Коростове

Строгие ограничительные меры были введены на территории сел Коростово и Заокское.
Рязань.Лайф вчера в 13:49
Общество

Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона

Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
РИА Новости 08:03
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:03
Общество

Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 12:27
Авто

В марте в России выросли продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке выросли по итогам марта на 4% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.
Движок 08:08
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание

Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.
Вести.Ru 06:03
Политика

На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Подозрение на коронавирус выявили у двух жительниц Кировской области

Женщины госпитализированы в инфекционную больницу. В Кировской области выявлены два новых случая подозрения на коронавирус.
Первоисточник 05:02
Общество

В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава

Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Российская газета 07:19
Общество

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

Организаторы акции "Бессмертный полк" призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
ТАСС 06:57
Футбол

Селюк раскритиковал Смолова за возвращение в Россию во время карантина

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал форварда «Сельты» Федора Смолова за возвращение в Россию во время карантина.
Vprognoze.ru вчера в 11:08
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Общество

Банк России предупреждает о новых схемах мошенничества

В финансовой сфере появляются новые мошеннические схемы.
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Ирина Горбачева рассказала об изменах своего мужа

Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
Татарстан Сегодня 04:42
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Политика

В Кремле ответили на заявление экс-послов США о возвращении Крыма

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и передачи Крыма Украине.
РИА Новости 05:35
Политика

В ВОЗ ответили на угрозу Трампа приостановить финансирование

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса.
Газета.Ru 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное