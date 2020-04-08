Коронавирус
Lenta.ruМинздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
Граждане могут получить экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, россиянам стоит перенести сроки планового похода к врачу. Такие разъяснения правил медпомощи на время пандемии коронавируса опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.
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с чего всё началось
«В случае, если нет угрозы жизни и здоровью пациента, в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах»,— сообщает сайт Минздрава.Коммерсантъ05:33
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Минздрав рекомендовал перенести плановые визиты ко врачу на фоне коронавируса
Rambler News Service04:59
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