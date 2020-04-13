Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Общество Спецрейс «Аэрофлота» покинул сегодня РФ с 70 жителями Германии Посольство Германии в Российской Федерации сообщила о вылете спецрейсах «Аэрофдлота» из Москвы в Мадрид на котором находились 50 граждан республики, и 20 жителей, которые имею гражданство РФ.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса. 29

Кино Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии. 1

Общество Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1K

Общество Москва вводит электронные пропуска. Что нужно знать Пропуск представляет собой специальный код из 16 цифр и букв.

Общество Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат. 7

Общество Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных "Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова. 1

Общество Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля. 173

Энергетика «Нафтогаз» назвал стоимость транзита российского газа в январе-апреле «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $684 млн за организацию транзита российского газа через территорию Украины в январе-апреле 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. 632

Здоровье В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики. 4

Общество В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек. 41

Общество Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао». 66

Здоровье В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 951

Происшествия В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе "Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении. 1

Футбол Бердыев намерен вернуться к тренерской работе По информации источника, бывший главный тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев намерен вернуться к тренерской работе.