Коронавирус
ВедомостиМинздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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Общество
Кондратьев разрешил ездить на авто шесть часов в сутки
В Краснодарском крае разрешили ездить на автомобилях с 10.00 до 16.00, никакого пропуска для этого не требуется.
СочиСтрим 07:33
Общество
Спецрейс «Аэрофлота» покинул сегодня РФ с 70 жителями Германии
Посольство Германии в Российской Федерации сообщила о вылете спецрейсах «Аэрофдлота» из Москвы в Мадрид на котором находились 50 граждан республики, и 20 жителей, которые имею гражданство РФ.
SM News 07:14
Политика
Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды
Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Общество
Дети смогут передвигаться по Москве только с родителями
Дети до 14 лет могут передвигаться по Москве без пропуска, но в сопровождении родителей.
Российская газета 07:19
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Политика
Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ вчера в 14:49
Происшествия
Нарушившая режим самоизоляции пьяная москвичка избила полицейского при задержании
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что женщина также нарушила установленный в Москве режим самоизоляции.
ТАСС 07:17
Политика
Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Москва вводит электронные пропуска. Что нужно знать
Пропуск представляет собой специальный код из 16 цифр и букв.
РИА Новости вчера в 02:53
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Общество
Голикова рассказала о быстром развитии коронавируса у ряда больных
"Болезнь развивается очень быстро в некоторых случаях, не во всех, конечно, они из легких больных превращаются в больных тяжелых и попадают в лечебные учреждения и могут попадать сразу и в реанимацию, и на аппарат искусственной вентиляции легких", — рассказала Голикова.
Pravda.Ru 07:03
Общество
Голикова рассказала о возможности продления режима самоизоляции
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ответила на вопрос о возможности продления ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции после 30 апреля.
ФАН вчера в 07:16
Общество
Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
ТАСС 06:59
Энергетика
«Нафтогаз» назвал стоимость транзита российского газа в январе-апреле
«Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $684 млн за организацию транзита российского газа через территорию Украины в январе-апреле 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Rambler News Service 05:38
Здоровье
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 2919 человек
Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 341, до 2919, скончались еще три человека – всего умерших 29, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
РИА Новости 07:30
Армия и оружие
В России рассказали о «космических возможностях» ЗРС С-500 «Прометей»
«Даже на самом сложном участке траектории – космическом, где скорость целей достигает нескольких километров в секунду, комплекс может выполнять поставленные ему задачи», - сказал Хатылев.
ГЛАС.RU 06:09
Общество
В Ростовской области выявлено 26 новых больных коронавирусом
По данным сайта стопкоронавирус.рф (13.04.2020 в 10.45) за прошедшие сутки 13 апреля в Ростовской области вирус COVID-19 выявлен еще у 26 человек.
Батайское время 04:00
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР
Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».
Live24 03:54
Общество
Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19
Нью-Йорк, США, 13 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Тяжёлый пациент с коронавирусной инфекцией перед интубацией спросил врача о том, кто заплатит на процедуру.
REGNUM 07:41
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Экономика
Государства Большой двадцатки планируют ввести мораторий на выплаты по кредитам для беднейших стран мира
Государства Большой двадцатки планируют ввести мораторий на выплаты по кредитам для беднейших стран мира.
Эхо Москвы 07:30
Происшествия
В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе
"Возбуждено уголовное дело по сообщению, опубликованному в СМИ, по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:11
Футбол
«Зенит» собирается приобрести защитника «Ювентуса» Ругани
Чемпион России "Зенит" возобновил интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани.
Вести.Ru 07:06
Футбол
Бердыев намерен вернуться к тренерской работе
По информации источника, бывший главный тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев намерен вернуться к тренерской работе.
Soccer.ru 07:09
Экономика
Спрогнозировано падение доходов россиян на 17,5%
Эксперты Института экспертизы ВЭБа считают, что из-за коронавируса во втором квартале 2020 года экономика России может упасть на 18%, а реальные доходы населения - на 17,5%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 10:58