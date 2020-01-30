Здоровье

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV. В нем есть список из трех лекарств широкого действия, рекомендуемых для лечения инфекции.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса

RT на русском04:03

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Коммерсантъ04:21

Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса

РИА Новости04:13

Минздрав рекомендовал три лекарства для лечения коронавируса

РБК04:23

Минздрав рекомендовал для лечения нового коронавируса препараты от ВИЧ, гепатита и рассеянного склероза

Агентство Москва03:58

Минздрав РФ назвал рекомендованные для лечения коронавируса препараты

Интерфакс03:46

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Rambler News Service03:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука

News.ru вчера в 06:06
Общество

Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
RT на русском 04:32
Общество

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

РИА Новости 04:01
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Происшествия

Руководитель Канавинского рынка задержан за дачу взятки

Напомним, утром 27 января правоохранители задержали Михаила Шарова, главу Канавинского района, и его заместителя Эдуарда Цветкова по подозрению в получении взятки от предпринимателя.
Pro Город НН 03:00
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Общество

Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро

Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
iXBT.com 02:50
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Новый вирус из Китая может добраться до России к середине февраля 2020 года.
Карелинформ вчера в 01:23
Политика

Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России

Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Lenta.ru 02:02
Здоровье

Татарстанские поликлиники укомплектованы врачами всего на 70 %

В городских поликлиниках Татарстана укомплектованность врачами составляет всего 70%.
Казанские ведомости 04:35
Политика

Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
РИА Новости вчера в 21:21
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Общество

Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж

Интернет-ритейлеры пригрозили отказаться от проведения распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.
Известия вчера в 17:34
Футбол

Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
ODDS.ru 04:17
Наука

Ученые объяснили появление седины в результате стресса

ToDay News Ufa вчера в 13:45
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Известия вчера в 23:44
Политика

Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ

Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.
Экспресс газета вчера в 22:30
Единоборства

СМИ назвали цены на билеты на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 02:52
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия

В Якутии на трассе перевернулся автобус с вахтовиками

В Оймяконском районе Якутии в четверг 13 человек пострадали при опрокидывании на трассе вахтового автобуса.
Российская газета вчера в 21:10
Политика

На границе США и Мексики снесло часть стены Трампа

News.ru 02:56
Транспорт

Депутаты просят прокурора Петербурга проверить рост тарифов на ЗСД

Депутаты Законодательного собрания от «Справедливой России» направили обращение на имя прокуратура Петербурга с требованием проверить повышение тарифов на проезд по ЗСД на соответствие законодательству.
Мойка78 03:13
Шоу-бизнес

Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

RuNews24.ru вчера в 06:13
Общество

Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
РБК вчера в 08:25
Политика

За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России

«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Красная весна вчера в 17:57
Происшествия

В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет

Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Российская газета 04:10
Общество

Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ

Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
РБК 03:43
Футбол

Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»

RT на русском вчера в 14:42
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

Вести.Ru 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное