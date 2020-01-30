Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV. В нем есть список из трех лекарств широкого действия, рекомендуемых для лечения инфекции.

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

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