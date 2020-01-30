Здоровье
КоммерсантъМинздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV. В нем есть список из трех лекарств широкого действия, рекомендуемых для лечения инфекции.
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Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Происшествия
Руководитель Канавинского рынка задержан за дачу взятки
Напомним, утром 27 января правоохранители задержали Михаила Шарова, главу Канавинского района, и его заместителя Эдуарда Цветкова по подозрению в получении взятки от предпринимателя.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Общество
Чешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Новый вирус из Китая может добраться до России к середине февраля 2020 года.
Политика
Украина отказалась вновь покидать ПАСЕ из-за России
Делегация Украины отказалась вновь покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) после того, как большинство депутатов поддержали резолюцию, подтвердившую полномочия делегации России в полном объеме.
Здоровье
Татарстанские поликлиники укомплектованы врачами всего на 70 %
В городских поликлиниках Татарстана укомплектованность врачами составляет всего 70%.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
Общество
Интернет-магазины пригрозили отказаться от распродаж
Интернет-ритейлеры пригрозили отказаться от проведения распродаж из-за планов Госдумы принять законопроект, который регулирует процесс проведения таких акций в стране.
Футбол
Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.
Наука
Ученые объяснили появление седины в результате стресса
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Политика
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.
Единоборства
СМИ назвали цены на билеты на бой Нурмагомедова и Фергюсона
Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Происшествия
В Якутии на трассе перевернулся автобус с вахтовиками
В Оймяконском районе Якутии в четверг 13 человек пострадали при опрокидывании на трассе вахтового автобуса.
Транспорт
Депутаты просят прокурора Петербурга проверить рост тарифов на ЗСД
Депутаты Законодательного собрания от «Справедливой России» направили обращение на имя прокуратура Петербурга с требованием проверить повышение тарифов на проезд по ЗСД на соответствие законодательству.
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Общество
Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве
Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.
Политика
За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Происшествия
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет
Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Общество
Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ
Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
Футбол