Коронавирус
Российская газетаМинздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ
Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве.
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Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве.Российская газета06:44
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Отмечается, что такое решение приняли из-за рекомендации главного санитарного врача региона.
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РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования
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