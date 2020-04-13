с чего всё началось

Группа ведущих российских ученых и клиницистов подготовила Временные методические рекомендации "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Минздрав объяснил, как отличить коронавирус от ОРВИ

Общество В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными. 1,1K

Политика Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке. 3,1K

Общество Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции. 2,9K

Общество Мясников спрогнозировал пик коронавируса в России Доктор Мясников рассказал, когда в России стоит ждать пика заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал в эфире Соловьев Live. 8

Финансы ЦБ заявил о снижении внешнего долга России «Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2020 года, по оценке Банка России, составил $450 млрд, снизившись с начала года на $40,8 млрд, или на 8,3%», — говорится в заявлении. 2

Происшествия В Чувашии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Чувашии, четверо из заболевших приехали из-за пределов республики, сообщает министерство здравоохранения региона.

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяет ряд поездов дальнего следования «В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — говорится в сообщении. 133

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Здоровье Алексей Островский уволил главврача Вяземской ЦРБ Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главного врача Вяземской ЦРБ «за низкую эффективность при исполнении должностных обязанностей». 4

Общество В Минздраве оценили летальность от пневмоний в России Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что летальность от пневмонии и иных заболеваний в России сейчас меньше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 4

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Экономика Порядок индексации пенсий после увольнения После прекращения трудовой деятельности, человек начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций.

Экономика В России могут временно запретить импорт дешевого бензина Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1». 3,1K

Здоровье Коронавирус в Ивановской области вышел из-под контроля Больше 5 тысяч человек – точнее, 5023 – в Ивановской области находились под наблюдением врачей в связи с коронавирусом с 29 января. 16