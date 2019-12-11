Здоровье

ИзвестияИзвестияМинздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

«Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».
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Производитель согласился оперативно поставить в РФ препарат от муковисцидоза

Говорит Москва12:43

Минздрав России подтвердил договоренности о поставке лекарства для больных муковисцидозом

Эхо Москвы13:30

Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства

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Британская компания предложила бесплатно передать антибиотики российским пациентам с муковисцидозом

Новая газета10:29

Минздрав подтвердил договоренности о поставке антибиотика «Фортум»

Москва 2411:39

Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

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РИА Новости 08:32
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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

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Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

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Лавров прилетел в Вашингтон на возможную встречу с Трампом

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Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
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Пропавший в Уфе мужчина с двумя детьми оставил жене записку

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Финансисты спрогнозировали рост зарплат россиян в 2020 году

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Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
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