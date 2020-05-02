Коронавирус
РИА НовостиМинздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась
Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Минздрав: Нет оснований считать, что в России стабилизировалась ситуация с коронавирусом
Комсомольская правда05:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:55, Ашберн
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Экономика
Стало известно, какие товары подорожают после карантина
После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь.
Московский Комсомолец 05:01
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Политика
В РПЦ посчитали, что изображению Сталина в храме не место
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ быть не должно.
Интерфакс вчера в 10:06
Игры
Ubisoft анонсировала Assassin’s Creed Valhalla
News.ru 29 апреля в 16:03
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Происшествия
Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о взятке
Замглавы УМВД предъявлено обвинение по п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — его обвиняют в получении взятки с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством.
Коммерсантъ вчера в 17:03
Происшествия
В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище
Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет.
РИА Новости 00:22
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Общество
Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса
Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Общество
Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции
В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:04
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Политика
Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы»
Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.
REGNUM 05:49
Здоровье
Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инфекциониста, существуют исследования медиков со всего мира, согласно которым за прошедшие сто лет эпидемии гриппа по определённому сценарию, включающему этапы «рост — выход на плато — падение».
Цензуры.Нет 04:08
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Общество
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание.
РБК 06:42
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Политика
В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий
Российская газета вчера в 08:01
Кино
Фото Сигурни Уивер со съемок нового «Аватара» появились в Сети
Продюсер сиквелов "Аватара" Джон Ландау опубликовал фото со съемок. На кадры попала голливудская актриса Сигурни Уивер.
Экономика сегодня 30 апреля в 11:28
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Спорт
WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов
WADA сообщило, что завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.
Metaratings 30 апреля в 14:06
Политика
Россия обогнала Турцию по числу заразившихся коронавирусом
Россия обогнала Турцию по количеству заразившихся коронавирусом и вышла на 7-е место по числу инфицированных, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса В России число больных достигло 124 054, в Турции же их 122 392.
Московский Комсомолец 06:12
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Общество
В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области.
РИА Новости 06:11
Наука
Найдено новое средство от коронавируса
Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм.
Pravda.Ru 30 апреля в 20:23
Авто
АвтоВАЗ объявил в мае скидки на автомобили Lada
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в мае на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 01:29
Общество
Роспотребнадзор объяснил, как отличить аллергию от коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чем отличия симптомов сезонной аллергии от заболевания новой коронавирусной инфекцией, пояснения опубликованы на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29