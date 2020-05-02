Оснований считать, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, пока нет, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Минздрав считает, что ситуация с COVID-19 пока не стабилизировалась

Экономика Стало известно, какие товары подорожают после карантина После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь. 1

Политика В РПЦ посчитали, что изображению Сталина в храме не место Глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает, что изображения Сталина в главном храме Вооруженных сил РФ быть не должно. 100

Общество Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков. 804

Происшествия Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о взятке Замглавы УМВД предъявлено обвинение по п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — его обвиняют в получении взятки с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством. 115

Происшествия В Узбекистане 56 человек пострадали от прорыва дамбы на водохранилище Ранее МЧС сообщало, что 1 мая в 5.55 (3.55 мск) в результате сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, жертв нет. 36

Общество Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться. 1,1K

Политика Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине. 284

Общество Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap. 850

Политика Представитель Назарбаева назвал фейком видео «заявление Елбасы» Нур-Султан, 2 мая 2020, 12:49 — REGNUM Подлинность видеоролика с якобы заявлением первого президента Нурсултана Назарбаева опроверг пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

Здоровье Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инфекциониста, существуют исследования медиков со всего мира, согласно которым за прошедшие сто лет эпидемии гриппа по определённому сценарию, включающему этапы «рост — выход на плато — падение». 67

Общество Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России По словам Собянина, власти надеялись на китайский сценарий развития событий, но в Россию, в том числе через Москву, въехало слишком много граждан из регионов, где распространилось заболевание. 596

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 143

Политика Россия обогнала Турцию по числу заразившихся коронавирусом Россия обогнала Турцию по количеству заразившихся коронавирусом и вышла на 7-е место по числу инфицированных, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса В России число больных достигло 124 054, в Турции же их 122 392.

Общество Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать. 2,1K

Общество В Тульской области число случаев заболевания COVID-19 достигло 1135 Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9623 новых случая заражения, в том числе 88 - в Тульской области. 287

Наука Найдено новое средство от коронавируса Международная группа ученых, занимающаяся исследованиями коронавируса, сообщает, что им удалось найти способ блокировки проникновения COVID-19 в человеческий организм. 84