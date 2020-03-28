Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также сообщил, что Минпромторг передал в оборот более 30 млн медицинских масок.

Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Общество Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.

Здоровье Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Наука Ученые выяснили, при какой температуре умирает коронавирус В исследовании говорится, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает.

Общество Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.