Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также сообщил, что Минпромторг передал в оборот более 30 млн медицинских масок.
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Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Коммерсантъ09:28

Министр здравоохранения России отметил эффективность марлевых повязок

REGNUM09:54

Минздрав России оценил эффективность марлевых масок от коронавируса

RT на русском08:47

Глава Минздрава рассказал, какие маски способны защитить от инфекции

Газета.Ru08:01

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

ТАСС07:55

Мурашко рассказал об эффективности четырехслойных марлевых масок

Известия08:21

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

РИА Новости09:41
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«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
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В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
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Похожие на украинскую «Варту» таинственные броневики замечены в Сирии

У сирийских броневиков, кроме другого названия - SAV, иное оформление защиты радиатора, в бампере видны дополнительные фары.
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Хотин предложил властям свои бизнес-центры для борьбы с коронавирусом

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин предложил властям бесплатно использовать свою коммерческую недвижимость для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Хотина Александра Нарышкина.
РБК 09:06
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В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

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Российская газета 14:42
Происшествия

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
Коммерсантъ 12:04
Музыка

Селена Гомес выпустила новый клип

Inc-news.ru 10:34
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

RT на русском 04:36
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Наука

С помощью белков стволовых клеток удалось омолодить ткани человека

Учёные из Стенфордского университета впервые смогли омолодить клетки человека. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 марта в 14:44
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:43
Общество

Власти решили не закрывать границы между Петербургом и Ленобластью

Губернаторы Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко решили, что оставят открытыми границы между Северной столицей и областью.
ФАН 14:03
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Здоровье

Врачи предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты Американской академии офтальмологии рассказали, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивит.
Вечерняя Москва 03:01
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости вчера в 11:00
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Марсьяль кардинально изменил имидж. Теперь он лысый

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль кардинально изменил имидж.
Чемпионат 13:23
Наука

Ученые выяснили, при какой температуре умирает коронавирус

В исследовании говорится, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает.
ФАН 13:52
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
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УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

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В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
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Стало известно, кто скончался из-за коронавируса в Петербурге

Первым пациентом, скончавшимся в Петербурге от коронавируса, стал 73-летний мужчина. Об этом сообщил оперативный штаб.
Piter.tv 13:06
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 07:14
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Футбол

Русская жена помешала Зе Луишу играть на приставке. В ответ он шлёпнул её по ягодицам

Чемпионат 13:05
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам клиентам, пострадавшим от коронавируса.
РБК 05:43
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:47
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС 26 марта в 15:32
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