Коронавирус
Газета.RuМинздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
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Ограничительные меры, которые российские власти ввели для борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники, считает главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико.РИА Новости07:32
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