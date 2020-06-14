Возросшее число контактов между людьми может привести к новым случаям заражения COVID-19, Считает главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

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Политика Глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым Напомним, ранее украинский министр иностранных дел в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом подчеркнул, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу непременно продолжится и уточнил, что разговор на уровне руководителей внешнеполитических ведомств вышеуказанных стран состоится в ближайшее время. 3

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