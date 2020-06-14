Коронавирус

Вести.RuВести.RuМинздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

Возросшее число контактов между людьми может привести к новым случаям заражения COVID-19, Считает главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
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В Минздраве призвали не забывать о безопасности после снятия ограничений

Коммерсантъ08:24

Эксперт рассказал, как избежать новых заражений после снятия мер по COVID

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Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции

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В Минздраве заявили о неправильном понимании отмены самоизоляции россиянами

Lenta.ru07:31
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

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В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

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Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
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Эксперты подсчитали потери авиаперевозчиков в 2020 году

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Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
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«Шахтер» в гостях обыграл «Колос» благодаря голу Мораеса

Футболисты «Шахтера» взяли верх над «Колосом» в матче 26-го тура чемпионата Украины со счетом 1:0.
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Смертная оболочка не для Гейба Ньюэлла: Mortal Shell – новая игра в стиле Bloodborne – пропускает Steam

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Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково

Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
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Глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым

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Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

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Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

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Кедми ответил на вопрос о новом мировом гегемоне после краха США

Кедми ответил на вопрос о новом мировом гегемоне после краха США.
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В Испании откроют границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня

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У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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