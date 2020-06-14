Коронавирус
Вести.RuМинздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно
Возросшее число контактов между людьми может привести к новым случаям заражения COVID-19, Считает главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. В интервью, размещенном на сайте ведомства Авдеев рассказал, какие последствия может иметь снятие некоторых ограничительных мер.
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Врач рассказал, к чему приведет неправильное понимание людьми снятия мер самоизоляции
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