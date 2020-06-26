Общество

RT на русскомRT на русскомМинздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Генеральная прокуратура России назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава. Впоследствии министерство отложило данное нововведение на полгода до 1 июля 2020 года.
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Минздрав предложил отложить новые нормы медосвидетельствования водителей

РБК01:52

Минздрав утвердил приказ о правилах выдачи справок для водителей

РИА Новости07:33

Минздрав не отказывается от идеи тестировать всех водителей на наркотики и алкоголизм

Комсомольская правда07:03

Минздрав утвердил сохранение старых правил медосмотра водителей до 2021 года

ТАСС07:53

Минздрав предлагает отложить до 1-го января вступление в силу новых правил медосвидетельствования водителей

Эхо Москвы02:36

Тестирование водителей на алкоголь и наркотики решили отложить

URA.Ruвчера в 19:52

Минздрав вновь отложил изменение медосвидетельствования для водителей

ФАНвчера в 19:44
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Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу

В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
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Авто

Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
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Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
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Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Здоровье

За неделю число случаев коронавируса в Хакасии выросло в 1,16 раза

В Хакасии за неделю с 20 по 26 июня подтвердилось 245 диагнозов «коронавирус», число выявленных случаев увеличилось на 16%, показатель прироста составил 1,16.
ИА Хакасия 07:22
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Культура

После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»

Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
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Кино

Платформа HBO Max вернула «Унесенных ветром» с пояснениями

Газета.Ru вчера в 11:12
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Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
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Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
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Футбол

«Крылья Советов» сыграют против «Зенита» юбилейный матч

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге против «Зенита» станет для самарских «Крыльев Советов» юбилейным.
Inc-news.ru 06:56
Шоу-бизнес

Онкобольного Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк

Российский певец и актер Александр Буйнов после длительного лечения от рака заявил, что хотел бы быть похоронен на кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк.
Экономика сегодня 04:51
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Общество

В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова

В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
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Общество

ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт

Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
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Авто

Skoda лидирует по дороговизне ТО в двух столицах

Онлайн-агрегатор Autospot.ru провел исследование, сравнив среднюю стоимость планового техобслуживания в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые автомобили.
АвтоБизнесРевю 07:08
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Происшествия

Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова

В Басманный суд в пятницу поступили ходатайства следствия о заочном аресте двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила - Абызова Владимира Ниязова и Сергея Столярова, оба находятся в международном розыске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:56
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Политика

В России обнаружили ошибку в бюллетене о поправках в Конституции

Российские филологи обратили внимание общественности на то, что в бюллетене о поправках, слово «Конституция» стоит не в том падеже.
Ореанда-Новости 02:38
Общество

ВОЗ сообщила о повторном всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом после того, как страны начали ослаблять ограничения.
Православие и Мир 02:19
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Политика

Путин рассказал о противниках прямых выплат

Кризис глава государства назвал одним из наиболее масштабных.
Российская газета вчера в 17:28
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
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Кино

Алексей Серебряков не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым

Отечественный актер Алексей Серебряков признался, что не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым.
Актуальные Новости 07:12
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Общество

«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года

Ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится в 2022 году.
Вести.Ru вчера в 06:02
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Бывший министр культуры РФ Александр Авдеев, при котором начался проект «Платформа», выступил в защиту Серебренникова

Авдеев называет Серебренникова товарищем и гордостью мировой культуры.
Эхо Москвы 07:33
Шоу-бизнес

Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака

Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00
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