Генеральная прокуратура России назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава. Впоследствии министерство отложило данное нововведение на полгода до 1 июля 2020 года.

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

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