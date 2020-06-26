Общество
RT на русскомМинздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Генеральная прокуратура России назвала новые правила медосмотра водителей ошибкой Минздрава. Впоследствии министерство отложило данное нововведение на полгода до 1 июля 2020 года.
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Минздрав не отказывается от идеи тестировать всех водителей на наркотики и алкоголизм
Комсомольская правда07:03
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Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Авто
Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Происшествия
Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
Политика
Пушков прокомментировал слова Порошенко о «возвращении» Крыма
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко об "уникальном шансе" Киева вернуть Крым.
РИА Новости 01:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Здоровье
За неделю число случаев коронавируса в Хакасии выросло в 1,16 раза
В Хакасии за неделю с 20 по 26 июня подтвердилось 245 диагнозов «коронавирус», число выявленных случаев увеличилось на 16%, показатель прироста составил 1,16.
ИА Хакасия 07:22
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor вчера в 09:24
Кино
Платформа HBO Max вернула «Унесенных ветром» с пояснениями
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Общество
Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова
Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
Футбол
«Крылья Советов» сыграют против «Зенита» юбилейный матч
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге против «Зенита» станет для самарских «Крыльев Советов» юбилейным.
Inc-news.ru 06:56
Шоу-бизнес
Онкобольного Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Российский певец и актер Александр Буйнов после длительного лечения от рака заявил, что хотел бы быть похоронен на кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк.
Экономика сегодня 04:51
Общество
В Петербурге на параде обнаружился ветеран уровня Сталина и Жукова
В трансляции Шепелин заметил «ветерана уровня Сталина и Жукова».
FreeNews-Volga вчера в 01:15
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаке на свой сайт
Центризбирком (ЦИК) в своем телеграм-канале сообщил о DDoS-атаке на свой сайт.
Ведомости 06:56
Авто
Skoda лидирует по дороговизне ТО в двух столицах
Онлайн-агрегатор Autospot.ru провел исследование, сравнив среднюю стоимость планового техобслуживания в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые автомобили.
АвтоБизнесРевю 07:08
Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
Происшествия
Суд попросил заочно арестовать двух новых фигурантов дела Абызова
В Басманный суд в пятницу поступили ходатайства следствия о заочном аресте двух новых фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила - Абызова Владимира Ниязова и Сергея Столярова, оба находятся в международном розыске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 06:56
Политика
В России обнаружили ошибку в бюллетене о поправках в Конституции
Российские филологи обратили внимание общественности на то, что в бюллетене о поправках, слово «Конституция» стоит не в том падеже.
Ореанда-Новости 02:38
Общество
ВОЗ сообщила о повторном всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания коронавирусом после того, как страны начали ослаблять ограничения.
Православие и Мир 02:19
Политика
Путин рассказал о противниках прямых выплат
Кризис глава государства назвал одним из наиболее масштабных.
Российская газета вчера в 17:28
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Кино
Алексей Серебряков не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым
Отечественный актер Алексей Серебряков признался, что не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым.
Актуальные Новости 07:12
Общество
«Адмирал Кузнецов» вернется на флот через два года
Ремонт российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" завершится в 2022 году.
Вести.Ru вчера в 06:02
Общество
Бывший министр культуры РФ Александр Авдеев, при котором начался проект «Платформа», выступил в защиту Серебренникова
Авдеев называет Серебренникова товарищем и гордостью мировой культуры.
Эхо Москвы 07:33
Шоу-бизнес
Телеведущий Константин Ивлев развелся с женой после 23 лет брака
Популярный российский телеведущий Константин Ивлев официально оформил развод со своей женой после 23 лет совместной жизни.
Ореанда-Новости 06:00