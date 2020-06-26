Общество
RT на русскомМинздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Авто
Новый Kia Carnival стал кросс-вэном
Autorating.ru вчера в 06:42
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 13:43
Общество
Суд освободил от штрафа фигуранта дела «Седьмой студии» Апфельбаум
Судья подчеркнула, что Апфельбаум, принимавшая документы без надлежащей проверки и контроля, причастна к ущербу государству в размере почти 129 млн рублей.
Общественная служба новостей 10:17
Политика
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Власти США представили на рассмотрение Совета Безопасности ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, несмотря на оглашенные аргументы России против этого.
Страна Советов on-line 13:42
Космос
В РФ разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения
Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации «Роскосмос» накануне рассмотрели вопросы технического облика российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения «Геосар», которую планируется создать.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:38
Авто
Увидела свет базовая модификация обновленной Skoda Octavia
Сперва на авторынке Чехии появились автомобили Skoda Octavia четвертой генерации только в «средней» Ambition и «топовой» Style модификациях.
Pnzdrive 10:30
Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
Значительная категория россиян пенсионного возраста уже с 1 июля может рассчитывать на прибавку к пенсии, которая составит до 3,5 тысяч рублей.
ФАН 13:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 5 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает в пятницу облправительство.
РИА Новости 11:13
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Газета.Ru вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:38
Общество
Онлайн-обучение продолжат применять в российских школах
В Рособрнадзоре не намерены отказываться от опыта онлайн-обучения в школах. Об этом сообщает врио главы ведомства Анзор Музаев.
Vologda-poisk.ru вчера в 23:33
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Культура
Проект «Победа» завершился на Мамаевом кургане в Волгограде
24 июня, в день парада Победы, на главной высоте России состоялся масштабный музыкально-театральный проект «Победа», который увидела вся страна.
Волгоградская правда 24 июня в 16:17
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Армия и оружие
В США считают наступательным вооружением ледокол «Иван Папанин»
Командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил, что установка ракет «Калибр» на ледоколы не является оборонительным шагом, а носит наступательный характер.
Военное дело 01:20
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию превысила 49,5%
Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ на 6:30 26 июня составила 49,51%, сообщил зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Москва 24 02:05
Политика
Путин пригласил Макрона в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил главу Франции Эммануэля Макрона приехать с визитом в Россию.
Lenta.ru 12:36
Общество
Россия отчиталась перед ООН о ликвидации крайней нищеты
В начале месяца генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса грозит глобальной чрезвычайной ситуацией с продовольственным обеспечением в мире.
Коммерсантъ 13:49
Футбол
«Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.
РБК 11:41
Происшествия
В Екатеринбурге прошло прощание с известным уральским хирургом, умершим от коронавируса. Вдова медика обвинила в его смерти COVID-диссидентов
Ведомости Урал 08:31
Общество
С 29 июня на Дону заработают летние кафе, детские лагеря и базы отдыха
В Ростовской области с 29 июня возобновят работу открытые площадки летних кафе, курортные отели и санатории, центры отдыха и туристические базы.
Российская газета 12:40
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Политика
Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым
Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета 13:56
Происшествия
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Шоу-бизнес
Дибров с женой устроили фотосессию в стиле Петросяна и Степаненко
Первым выступил телеграм-канал «Беспощадная красота»: «Дмитрий Дибров с женой косплеят Петросяна со Степаненко в молодости», – пошутили сплетники.
Собеседник 13:57
Здоровье
Доктор Мясников перечислил лекарства, вызывающие аритмию
Использование сосудосуживающих препаратов может окончиться тахикардией и гипертоническим кризом, заявил Мясников, добавив, что даже самые простые капли в нос способны вызвать привыкание и проблемы с самочувствием.
Medical Note 07:31