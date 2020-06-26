Общество
RT на русскомМинздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Минздрав не отказывается от идеи тестировать всех водителей на наркотики и алкоголизм
Комсомольская правда07:03
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Политика
Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона
Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.
Коммерсантъ 16:42
Происшествия
Хоккеисту «Динамо» грозит до 5 лет лишения свободы
Газета.Ru 08:09
Экономика
Регионам разрешили платить субсидии торгующим алкоголем организациям
Регионам разрешили помогать субсидиями организациям из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей, реализующим подакцизную продукцию.
Российская газета 03:37
Экономика
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов
Крупнейшие банки США в случае длительного экономического спада могут понести убытки в размере до $700 млрд из-за потерь по безнадежным кредитам, свидетельствуют результаты стресс-тестов ФРС.
Финмаркет 10:22
Армия и оружие
НАТО начала практическую подготовку ко второй волне пандемии
Страны НАТО приступили к практической подготовке ответных действий в случае возникновения второй волны пандемии вызываемого коронавирусом заболевания.
ТАСС 06:40
Общество
Суд США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова к девяти годам тюрьмы за компьютерные преступления, сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Ведомости 12:16
Общество
В Ростовской области детские сады пока останутся закрытыми
Ростов-на-Дону, 26 июня 2020, 19:23 — REGNUM В Ростовской области анонсировали очередное смягчение ограничительных мер, однако детские сады по-прежнему не смогут возобновить работу, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 12:23
Общество
Председатель УИК на голосовании по поправкам выиграла квартиру в Омске
59-летняя жительница села Лузино Омской области Анна Ганева выиграла квартиру в областном центре, приняв участие в лотерее, которая проводится на избирательных участках в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
Информационное агентство FederalCity 04:33
Общество
Суд обязал Telegram выплатить $18,5 млн властям США
Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда.
Росбалт вчера в 16:46
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Футбол
«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»
В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Фигурное катание
Тутберидзе номинирована на звание лучшего тренера по фигурному катанию
Россиянка Этери Тутберидзе и канадец Брайан Орсер вошли в число претендентов на приз лучшему тренеру по фигурному катанию минувшего сезона по версии Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте ISU.
РИА Новости 10:43
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Происшествия
В Одессе неонацисты пытались поджечь мечеть
В Одессе участники неонацистской организации пытались поджечь мечеть накануне Дня крымско-татарского флага, который отмечается на Украине 26 июня.
Lenta.ru 11:25
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Общество
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
Технологии
Tele2 запустил первый спецтариф для геймеров на рынке мобильной связи
Газета.Ru вчера в 09:10
Общество
Бывший ухажер Волочковой вышел из тюрьмы и потребовал у нее 130 миллионов рублей
Бывший ухажер балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Владислав Фоменко подал на нее в суд.
Lenta.ru 15:35
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Политика
Порошенко заявил об «уникальном шансе» для Украины вернуть Крым
Киев, 26 июня 2020, 06:30 — REGNUM Украина якобы получила «уникальный шанс» вернуть Крым в связи с тем, что Россия не сможет обеспечить финансирование полуострова из-за экономического кризиса, заявил 25 июня бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире радиостанции «Тризуб».
REGNUM вчера в 23:30
Происшествия
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
Политика
Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетене по поправкам
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Автоспорт
«Формула-1» раскритиковала Экклстоуна за его слова о расизме
"Формула-1" раскритиковала бывшего главу "королевских гонок" Берни Экклстоуна за высказывание об антирасистских протестах.
Газета.Ru 16:43