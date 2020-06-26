Общество

RT на русскомRT на русскомМинздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Автоэксперт рассказал, почему не стали вводить новые правила медосмотра водителей

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Минздрав не отказывается от идеи тестировать всех водителей на наркотики и алкоголизм

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Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор

По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
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Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
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МВФ выделит Египту $5,2 млрд для преодоления последствий пандемии

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Украинскую военную разведку напугали предстоящие учения России

Особенно Скибицкого взволновало то обстоятельство, что в текущем году учения проводятся не в глубине России, а возле украинской границы.
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
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В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ

Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
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Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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На «смотрящего» за российским городом Валерика завели уголовное дело

В Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского авторитета, «смотрящего» за регионом от воров в законе.
Lenta.ru 18:09
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Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября

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Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
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Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге

В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
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Политика

Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне по 10 лет тюрьмы

Американский лидер заявил, что вандалам грозит 10 лет тюрьмы.
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«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом

Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
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Путин поздравил российских выпускников школ и вузов

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Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля

Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
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Sport24.ru 10:58
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