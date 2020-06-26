Общество
RT на русскомМинздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Минздрав не отказывается от идеи тестировать всех водителей на наркотики и алкоголизм
Комсомольская правда07:03
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Киберспорт
Natus Vincere объявила новый состав по Dota 2
Immersion перешёл в Natus Vincere из Team Spirit, которая ранее отправила в инактив весь состав по Dota 2. Youn G до перехода в NaVi представлял Winstrike Team.
Metaratings 08:02
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Общество
В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы
АиФ Санкт-Петербург 09:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
Стилист сделал ей длинную густую челку. «Настроение челка!» - подписала она снимок.
Lisa.ru 10:45
Общество
Россиянин Медведев признал в суде США вину в киберпреступлениях
Россиянин Сергей Медведев, обвиненный в США в киберпреступлениях и причинении ущерба на $568 млн, признал вину, сообщил 26 июня американский минюст.
Известия 17:27
Политика
ЕС откроет границу для граждан России после улучшения эпидситуации
Брюссель, 26 июня 2020, 10:19 — REGNUM Брюссель не включит Россию в список стран, для которых граница Евросоюза откроется с 1 июля.
REGNUM 03:19
Общество
Адвокат Серебренникова пообещал обжаловать обвинительный приговор
По делу о хищении 129 млн рублей из бюджета Кирилл Серебренников получил три года условно и штраф в 800 тысяч рублей.
Говорит Москва 10:25
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Финансы
МВФ выделит Египту $5,2 млрд для преодоления последствий пандемии
Вашингтон, 27 июня 2020, 00:40 — REGNUM Египет получит от Международного валютного фонда (МВФ) $5,2 млрд в виде годового займа на преодоление последствий пандемии нового коронавируса.
REGNUM 17:40
Армия и оружие
Украинскую военную разведку напугали предстоящие учения России
Особенно Скибицкого взволновало то обстоятельство, что в текущем году учения проводятся не в глубине России, а возле украинской границы.
Политическая Экспертиза 09:14
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Футбол
«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии
РИА Новости 17:41
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Спорт
В США призвали приостановить финансирование WADA при отказе от реформ
Американское Управление национальной политики по контролю над наркотиками выступило с призывом к Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если организация не примет меры по реформированию.
Известия 24 июня в 09:00
Происшествия
Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 08:25
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Происшествия
На «смотрящего» за российским городом Валерика завели уголовное дело
В Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского авторитета, «смотрящего» за регионом от воров в законе.
Lenta.ru 18:09
Кино
Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября
Srnsk 15:50
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Общество
Ветеран с ненастоящим орденом был замечен на параде в Петербурге
В Петербурге во время парада Победы был замечен ветеран с ненастоящим орденом.
AllNW.ru 16:07
Политика
Трамп пообещал вандалам в Вашингтоне по 10 лет тюрьмы
Американский лидер заявил, что вандалам грозит 10 лет тюрьмы.
Телеканал 360° 17:25
Футбол
«Ростов» сыграет против «Арсенала» основным составом
Ранее Валерий Карпин сообщал, что такое возможно только в том случае, если Роспотребнадзор пойдет навстречу и разрешит здоровым игрокам защищать честь клуба.
CT news 14:15
Общество
Путин поздравил российских выпускников школ и вузов
Москва, 27 июня 2020, 00:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил выпускников российских школ и высших учебных заведений с выпускным днём, сообщала 27 июня пресс-служба Кремля.
REGNUM 17:44
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Футбол
«Интер» купит Хакими у «Реала» за 40 млн евро
Нерадзурри заплатят за 21-летнго марокканца 40 млн евро. С футболистом будет заключен контракт до июня 2022 года.
Sport24.ru 10:58