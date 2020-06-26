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Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.В источнике
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Новые правила медосвидетельствования кандидатов на управление авто отложены на полгода

Коммерсантъвчера в 08:23

Нарколог и глава ФАР оценили нововведения для автомобилистов

Известиявчера в 09:19

Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей

РБКвчера в 09:23

Нарколог разгромил идею Минздрава тестировать водителей

URA.Ruвчера в 10:31

Минздрав утвердил сохранение старых правил медосмотра водителей до 2021 года

ТАССвчера в 08:06

Минздрав вновь перенес вступление в силу нормы о проверке водителей на алкоголь и наркотики при получении медсправки

Эхо Москвывчера в 09:06

Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей до 2021 года

РИА Новостивчера в 07:33
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБКвчера в 14:38
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В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля 2020 года в силу вступят три новых изменения для водителей, во первых это запрет на импорт праворульной техники категорий M2 и M3 — строительных машин, грузовиков с манипуляторами, микроавтобусов и пассажирских автобусов.
Ёлдашвчера в 00:53
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В Петербурге на параде нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

В поле зрения телекамер и фотообъективов во время парада на Дворцовой площади в Петербурге часто попадал пожилой ветеран, на груди которого красовалась редчайшая награда - орден Победы, пишет Shraibikus News.
Shraibikus Newsвчера в 16:16
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза25 июня в 09:15
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В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru25 июня в 09:55
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфаксвчера в 16:36
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В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины

На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском25 июня в 00:54
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