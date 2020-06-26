Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
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Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.В источнике
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Новые правила медосвидетельствования кандидатов на управление авто отложены на полгода
Коммерсантъвчера в 08:23