Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

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