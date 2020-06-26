Общество

RT на русскомRT на русскомМинздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Минздрав вновь перенес вступление в силу нормы о проверке водителей на алкоголь и наркотики при получении медсправки

Эхо Москвы09:06

Нарколог и глава ФАР оценили нововведения для автомобилистов

Известия09:19

Минздрав продлил старые правила медосмотра водителей

РБК09:23

Минздрав утвердил сохранение старых правил медосмотра водителей до 2021 года

ТАСС08:06

Нарколог разгромил идею Минздрава тестировать водителей

URA.Ru10:31

Минздрав продлил действие старых правил медосмотра водителей до 2021 года

РИА Новости07:33

Минздрав не отказывается от идеи тестировать всех водителей на наркотики и алкоголизм

Комсомольская правда07:03
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Общество

«Студия Лебедева» призналась, что выдавала нейросеть за дизайнера

Вести.Ru 05:02
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Футбол

«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»

CT news 11:07
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Общество

Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Политика

Слушания по делу о крушении рейса MH17 отложили до 3 июля

Слушание по делу о крушении рейса MH17 на Украине были отложены до 3 июля. Об этом сообщил судья Хендрик Стейнхейс в пятницу, 26 июня.
Вечерняя Москва 12:29
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Политика

США из-за Гонконга ввели визовые санкции против китайских чиновников

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу объявил о введении визовых ограничений в отношении чиновников Коммунистической партии Китая (КПК) за "подрыв автономии" Гонконга.
Интерфакс 13:40
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Армия и оружие

Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем

RT на русском 14:27
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада Победы

Калининград, 25 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Калининграде наградили участницу парада Победы, которая в ходе церемонии потеряла туфлю, но не сбила строй.
REGNUM вчера в 07:53
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Политика

В Раде назвали акции радикалов частью плана по уничтожению Украины

На Украине наблюдаются попытки оказать давление извне на представителей законодательной власти через радикальные группировки и превратить страну в колонию, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
RT на русском вчера в 00:54
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Происшествия

Адвокат Ефремова озвучил требуемую семьей Захарова сумму компенсации

Известия 06:59
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Политика

Киев призвал усилить санкции против России из-за голосования в Крыму

МИД Украины выразил недовольство голосованием по поправкам к Конституции России в Крыму и призвал международных партнёров усилить антироссийские санкции.
RT на русском 10:52
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за поправки в регламент

25 июня состоялась внеочередная видеоконференция руководства РПЛ, РФС, клубов и их медштабов.
Metaratings 10:38
Футбол

Стал известен состав «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»

Стал известен стартовый состав санкт-петербургского «Зенита» на матч 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
RT на русском 12:42
Политика

Страны ЕС согласовали список государств для открытия границ

Послы стран ЕС согласовали предварительный список стран, с которыми союз откроет границы 1 июля.
Известия 14:52
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
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Происшествия

В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

Российская газета 12:13
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Космос

Ученым удалось раскрыть загадку темной стороны Луны

Planet Today 05:01
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Общество

Село в Саратовской области закрыли на карантин из-за коронавируса

Село Верхазовка Дергачевского района Саратовской области закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса после местных похорон.
РБК 15:00
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Энергетика

Россия планирует увеличить поставки газа в Китай

Миллер добавил, что в обозримом будущем объем поставок газа в Китай превысит 130 млрд куб. м газа в год.
Газета.Ru 14:48
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Общество

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Unilever приостановит рекламу в социальных сетях в США

Международная компания Unilever приостановит рекламу в Facebook, Twitter и Instagram в США из-за "поляризованной атмосферы".
Газета.Ru 14:06
Политика

Россия ответила на протест Японии

Как сообщалось ранее, Япония выразила России протест в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Вести.Ru 08:06
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Шоу-бизнес

Пластический хирург Тимур Нугаев по синяку определил характер повреждения носа Ксении Собчак

Пластический хирург Тимур Нугаев подчеркнул, что у Собчак можно заметить следы, которые свойственны травме носа.
Evo-rus.com 15:23
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Политика

В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук и американский постпред при ООН Келли Крафт призвали членов Совбеза ОН продлить оружейное эмбарго в отношении ИРИ, говорится в сообщении госдепа США.
РИА Новости 24 июня в 20:57
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Происшествия

Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга

Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
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Футбол

«Ахмат» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России

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Общество

На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову

Neva.Today 14:10
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Политика

Бальбек считает пустыми слова Зеленского о планах вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно делал популистские заявления по Крыму, которые в итоге ничего не стоили, напомнил в комментарии RT зампред Комитета Государственной Думы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Парламентская газета 13:56
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В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
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