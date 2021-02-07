В список возможных к назначению лекарств для лечения COVID-19 у взрослых вошли пять препаратов, это следует из десятой версии рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.

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С чего всё началось Препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа могут быть использованы при лечении заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, следует из новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19, опубликованных в понедельник. ТАСС 16:24