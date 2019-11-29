Производитель "Фризиума" подал заявление на регистрацию препарата в России, экспертиза лекарства, если не возникнет дополнительных вопросов к производителю, может завершиться к марту 2020 года, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

с чего всё началось

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ.

Минздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

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