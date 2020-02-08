Здоровье

ВедомостиВедомостиМинздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
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с чего всё началось

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.
Интерфакс05:24

Подробнее о событии

Минздрав озвучил статистику осложнений и гибели россиян из-за врачебных ошибок

Lenta.ru05:59

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости07:24

Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

РБК06:53

Глава Минздрава: Из-за ошибок врачей осложнения возникают у 70 тысяч человек в год

Российская газета06:16

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

News.ru15:02

Минздрав рассказал, сколько россиян гибнет в год из-за ошибок врачей. Счет идет на десятки тысяч

Фонтанка.Ру05:55

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

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