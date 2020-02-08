Здоровье
ВедомостиМинздрав сообщил о 70 000 случаев осложнений в год из-за ошибок врачей
Ежегодно в России из-за неправильных действий врачей тяжелые осложнения получают около 70 000 человек, сообщил новый министр здравоохранения Михаил Мурашко (его слова приводит «РИА Новости»).
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При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.Интерфакс05:24
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Глава Минздрава: Из-за ошибок врачей осложнения возникают у 70 тысяч человек в год
Российская газета06:16
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