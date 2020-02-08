Здоровье

Lenta.ruLenta.ruМинздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год. Такую статистику озвучил на заседании совета ректоров медицинских вузов глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
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с чего всё началось

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.
Интерфакс05:24

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Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

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В программу обучения врачей предложили включить вопросы безопасности

РИА Новости05:39

Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Lenta.ru05:59

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Эхо Москвы05:30

Минздрав рассказал, сколько россиян гибнет в год из-за ошибок врачей. Счет идет на десятки тысяч

Фонтанка.Ру05:55

Минздрав: в год гибнет 70 тысяч россиян из-за ошибок врачей

Московский Комсомолец06:04

В Минздраве назвали число смертей от непрофессионализма врачей в РФ

РЕН ТВ05:38
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