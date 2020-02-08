Здоровье
Lenta.ruМинздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок
Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год. Такую статистику озвучил на заседании совета ректоров медицинских вузов глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.Интерфакс05:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Авто
Dacia Sandero нового поколения замечена на зимних тестах
Dacia Sandero нового поколения перед анонсом замечена на зимних тестах. Старт продаж запланирован на 2021 год.
Общество
Рошаль отметил вклад в историю сообщившего о коронавирусе врача из КНР
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что скончавшийся китайский врач Ли Вэньлян, который одним из первых попытался предупредить общественность о вспышке нового коронавируса, войдет в историю.
Экономика
РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
Общество
Самолет МЧС России с гумпомощью вылетел в Китай
Шоу-бизнес
Ксения Собчак послала Ивана Урганта
Из-за запуска своего нового шоу на Первом канале, Ксюша пиарится, как может, устраивя разборки даже с теперь уже бывшими лучшими подругами, в числе которых были Ксения Бородина, Оксана Лаврентьева и даже проехалась по подруге Филиппа Киркорова.
Армия и оружие
Армия США закажет боевую машину за полтора бюджета Минобороны РФ
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.
Общество
В Челябинской области создают карантинный центр по коронавирусу
Происшествия
Депутат ГД Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате крушения частного вертолета Bell 407 под Казанью.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ
Матч завершился победой канадской команды в овертайме со счётом 5:4. Один из голов "Торонто" записал на свой счёт Остон Мэттьюз, который тем самым довёл число заброшенных шайб в сезоне до 40 и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона".
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нефтехимик» в товарищеском матче
Происшествия
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства Медведева
Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева СП делает вывод, что система стратегического планирования исполнительной власти неэффективна.
Происшествия
В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино
В квартире на Кронверкском проспекте Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольное казино.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Гаджеты
Спецверсия Samsung Galaxy Z Flip для фанатов Джокера и Харли Квинн
Российская компания Caviar уже решила анонсировала три специальных издания нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip, который оснащен сгибающимся экраном.
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление для Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 7, исправляющее ошибку в финальной версии операционной системы, сообщает 8 февраля Windows Latest.
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Политика
Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию
Президента Молдавии Игорь Додон опубликовал в Facebook видообращение, в котором заявил, что власти страны готовы дать широкую автономию Приднестровью.
Политика
Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами
Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории
Фильм «Холоп» собрал в прокате 3,044 млрд рублей и стал самым кассовым русским фильмом в кинопрокате.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Общество
Глава украинского министерства купила квартиру почти за миллион гривен
Глава Министерства образования и науки Анна Новосад приобрела квартиру в столице Украины, Киеве, за 944 тысячи гривен 3 февраля.
Происшествия
В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище
В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.