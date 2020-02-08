Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ежегодно ошибки врачей чтановятся причиной более 70 тыс. осложнений у пациентов. Это происходит из-за неумения врачей правильно назначать препараты, а также пользоваться медицинским оборудованием.
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с чего всё началось

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Мурашко привел несколько примеров летальных ошибок медиков.
Интерфакс05:24

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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

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РБК06:53

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

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