Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ежегодно ошибки врачей чтановятся причиной более 70 тыс. осложнений у пациентов. Это происходит из-за неумения врачей правильно назначать препараты, а также пользоваться медицинским оборудованием.
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с чего всё началось

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.
Интерфакс05:24

Подробнее о событии

Мурашко попросил медвузы включить в программу безопасность оказания медицинской помощи

ТАСС07:07

Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

РБК06:53

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Интерфакс05:24

Минздрав озвучил статистику осложнений и гибели россиян из-за врачебных ошибок

Lenta.ru05:59

Минздрав рассказал, сколько россиян гибнет в год из-за ошибок врачей. Счет идет на десятки тысяч

Фонтанка.Ру05:55

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости07:24

М.Мурашко предложил включить вопросы безопасности и качества медпомощи в программы медвузов

Агентство Москва05:30
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