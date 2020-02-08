Здоровье
Газета.RuМинздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ежегодно ошибки врачей чтановятся причиной более 70 тыс. осложнений у пациентов. Это происходит из-за неумения врачей правильно назначать препараты, а также пользоваться медицинским оборудованием.
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с чего всё началось
При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.Интерфакс05:24
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Происшествия
Дети и женщины массово покидают Казахстан
Видеозапись опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На кадрах видна огромная очередь из женщин и детей возле одного из пунктов пропуска.
Политика
Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана
Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве
Россиянка Дина Аверина стала победительницей этапа Гран-при по художественной гимнастике в многоборье, проходящего в Москве.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Экономика
Дерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
Кстати, в ЦБ пообещали, что будут и дальше снижать ключевую ставку.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступит на «Оскаре»
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Экономика
Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf).
Происшествия
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар
В Магнитогорске на металлургическом комбинате 8 февраля произошёл пожар. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на представителей МЧС.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
В релизе говорилось, что подобных передач на телевидении нет, но в RTVI с этим не согласны – на их канале такая программа выходит с сентября 2019 года.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Глава и бенефициар компании "Норникель" Владимир Потанин занял первую строчку российского сегмента глобального рейтинга богатейших людей Forbes.
Футбол
«Байер» перестрелял дортмундскую «Боруссию», Холанд не забил
Футболисты «Байера» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Германии переиграли «Боруссию» из Дортмунда.
Политика
США и Британия не ответили на предложение Путина по саммиту СБ ООН
Кремль не получил ответа по идее президента России Владимира Путина провести саммит лидеров стран-постоянных членов Совета безопасности ООН только от США и Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Армия и оружие
Четыре военных ЛНР погибли при обстреле со стороны ВСУ
Четыре ополченца погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела со стороны киевских силовиков территории Луганской народной республики, сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Футбол
Клубы АПЛ хотят изменить правила фиксации офсайда с помощью ВАР
Клубы АПЛ требуют зафиксировать зазор десять сантиметров при фиксации офсайда с помощью ВАР.
Хоккей
Алексей Кудашов: «Ошибки в игре сборной России были детские»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов объяснил, с чем связано поражение (2:5) от Швеции в матче Евротура.
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Политика
Иностранцам упростят процедуру получения российского гражданства
Одним из изменений станет запрет на получение иностранного гражданства государственными служащими.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Политика
Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.