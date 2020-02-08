Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

Врачебные ошибки становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов каждый год. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов. К летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием.
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с чего всё началось

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.
Интерфакс05:24

Подробнее о событии

Мурашко попросил медвузы включить в программу безопасность оказания медицинской помощи

ТАСС07:07

Минздрав назвал ежегодное количество осложнений от врачебных ошибок

РБК06:53

М.Мурашко предложил включить вопросы безопасности и качества медпомощи в программы медвузов

Агентство Москва05:30

Глава Минздрава: Из-за ошибок врачей гибнет 70 тысяч человек в год

Российская газета06:16

Минздрав озвучил статистику осложнений и гибели россиян из-за врачебных ошибок

Lenta.ru05:59

Минздрав сообщил о 70 тыс. случаев осложнений в год из-за ошибок врачей

Интерфакс05:24

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

РИА Новости07:24
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