Здоровье
РИА НовостиМинздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов каждый год. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов. К летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием.
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с чего всё началось
При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.Интерфакс05:24
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Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек
В Китае выросло число погибших от нового коронавируса. По последним данным, погибли уже 722 человека.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
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Путин и Лукашенко сыграли в хоккей
Главы государств решили прервать свои переговоры, которые проходили сегодня, 7 февраля, в Сочи для того, чтобы сыграть в хоккей.
Политика
Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов
Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Наука
Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии
Ученые из Японии полагают, что ранним биохимическим маркером депрессивного расстройства может служить уровень промежуточного продукта переработки аминокислоты – антраниловой кислоты.
Общество
В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
В Липецке некоторых первоклассников из школы № 21, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, подвергали дискриминации, в частности не позволяли пить воду из кулера, купленного на общие средства.
Политика
В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Общество
Двести посетителей казино заразились норовирусом в Луизиане
Врачи обнаружили норовирус у как минимум двухсот посетителей казино.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Настасья Самбурская рассказала поклонникам о расставании.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Экономика
Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Политика
Трамп уволил трех давших показания по импичменту чиновников
Президент США Дональд Трамп уволил трех чиновников, которые выступили против него на слушаниях в ходе процесса импичмента.
Общество
В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы
Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
Политика
Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса по-русски поблагодарил главу российского МИД Сергея Лаврова за его визит.
Политика
Президент Молдавии пообещал Приднестровью широкую автономию
Президента Молдавии Игорь Додон опубликовал в Facebook видообращение, в котором заявил, что власти страны готовы дать широкую автономию Приднестровью.
Футбол
«Барселона» может купить еще одного Луиса Суареса
Общество
На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.