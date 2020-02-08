При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.

с чего всё началось

Врачебные ошибки становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов каждый год. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов. К летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием.

Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей

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