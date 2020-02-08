Здоровье
РИА НовостиМинздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Врачебные ошибки ежегодно становятся причиной около 70 тысяч осложнений у пациентов. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов. К летальному исходу могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием.
Читать в источнике
Оценить501
с чего всё началось
При неправильном использовании каталок медицинских для скорой помощи гибнет минимум 1-2 человека, или получают тяжелые увечья.Интерфакс05:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Общество
В аэропортах Киева и Одессы подделывали документы о ремонте самолетов
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила, что в международных аэропортах Киева и Одессы проведение технического обслуживания пассажирских самолетов делалось с нарушением регламента.
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Общество
На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что, по Уголовному кодексу Украины, карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Футбол
Соболев забил первый гол за «Спартак»
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Саакашвили заявил об открытии политического штаба в Тбилиси
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что с 1 марта планирует сформировать на базе своей библиотеки в Тбилиси политический штаб.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Хоккей
«Рейнджерс» уступили «Баффало», Панарин отдал передачу
Происшествия
В Ленинградской области погибли двое лыжников, провалившись под лед
Двое лыжников погибли в субботу, провалившись под лед в карьере в Тосненском районе Ленинградской области.
Происшествия
Одиннадцатилетняя школьница пропала в Самаре
Энергетика
Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры
Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
Кино
«Хищные птицы» вышли в российский прокат
С 6 февраля в российском прокате появился фильм режиссера Кэти Янь «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», сообщает IReactor.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Политика
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Президент Белоруссии обсудит с Владимиром Путиным поставки углеводородов, растущие цены и застопорившуюся интеграцию.
Фигурное катание
Фигуристка Кихира победила на чемпионате четырех континентов
17-летняя фигуристка выиграла турнир четырех континентов второй год. Второе место заняла Ю Ён из Южной Кореи (223,23 балла).
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия
В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет
В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа
Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Наука
Обнаружен промежуточный хозяин китайского коронавируса
Промежуточные результаты исследования показали, что, скорее всего, хозяином нового смертельного коронавируса является животное панголин.
Культура
Новое шоу Собчак обвинили в плагиате
Ксения Собчак же уверяла, что над идеей думали на протяжении двух лет. Пока что Первый канал никак не комментировал обвинения.