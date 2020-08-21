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Известия
Известия

Минздрав опроверг сообщения о возможном предзаказе вакцины от COVID-19

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов призвал не покупать и не делать предзаказ вакцины от коронавируса, это предлагают мошенники.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
С чего всё началось
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Газета.Ru

В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 08:40
РИА Новости

Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию

РИА Новостивчера в 08:57
RT на русском

В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 08:22
Известия

Минздрав опроверг сообщения о возможном предзаказе вакцины от COVID-19

Известиявчера в 08:10
Комсомольская правда

В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 07:53
Агентство Москва

Минздрав РФ назвал фейками все предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19

Агентство Москвавчера в 07:51
РБК

В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19

РБКвчера в 09:50

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