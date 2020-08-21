Минздрав опроверг сообщения о возможном предзаказе вакцины от COVID-19
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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов призвал не покупать и не делать предзаказ вакцины от коронавируса, это предлагают мошенники.В источнике
Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
С чего всё началось
Хакеры тестируют вакцину
За десять дней с момента регистрации Минздравом вакцины для профилактики COVID-19 в зонах .com и .ru. появилось 113 связанных с ней доменов, рассказал “Ъ” директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
Коммерсантъвчера в 17:59
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В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 07:53
Минздрав РФ назвал фейками все предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19
Агентство Москвавчера в 07:51