Коронавирус
Газета.RuМинздрав сообщил о передаче коронавируса в радиусе 4 метров
Коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку на расстояние до четырех метров, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Кроме того, по его словам, инфекция живет в воздухе без носителя от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов - несколько дней.
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Российская газета 17:22
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Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
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Дорожные камеры в Москве пока не способны выявлять нарушителей пропускного режима, а потому водители без спецпропусков не получат штрафы за каждый проезд под камерой.
Российская газета 18:46
Политика
США приостановили финансирование ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостанавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Lenta.ru 07:28
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Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
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Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
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Овощная диета снижает риск преждевременных родов
Rusargument 15:06
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Netflix снимет сериал про зомби
Inc-news.ru вчера в 16:45
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по ряду регионов России число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%.
РИА Новости 14:45
Наука
Физические упражнения помогают предотвратить рак печени
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Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
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Российская газета вчера в 22:57
Экономика
«Goldman Sachs» прогнозирует падение мировой экономики
Эксперты отмечают, что падение будет более в четыре раза сильнее, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года.
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Lenta.ru 06:36
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iReactor вчера в 05:55
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах
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Sport.ru 17:00
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Коронавирус отложил запуск 60 спутников SpaceX
Американская компания SpaceX перенесла на неделю или более старт ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников глобальной системы связи Starlink, сообщили информированные источники сайта Spaceflightnow.
Ридус 18:30
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Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
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RT на русском 17:40
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
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Персонажи саги о Гарри Поттере появятся в «Фантастических тварях 3»
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