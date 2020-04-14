с чего всё началось

Коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку на расстояние до четырех метров, рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Кроме того, по его словам, инфекция живет в воздухе без носителя от 30 минут до трех часов, а на поверхности предметов - несколько дней.

Минздрав сообщил о передаче коронавируса в радиусе 4 метров

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