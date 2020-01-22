Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.

с чего всё началось

Позже, как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению, у гражданина Китая обнаружили обычную ОРВИ. Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

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