Происшествия
РБКМинздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России
Позже, как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению, у гражданина Китая обнаружили обычную ОРВИ. Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
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Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс вчера в 09:39
с чего всё началось
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.78.ruвчера в 09:54
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Попавших в больницу с подозрением на коронавирус будут несколько дней обследовать в Петербурге
Телеканал 360°вчера в 11:43
В инфекционной больнице им. Боткина обследуют двух молодых людей с подозрением на коронавирус
Доктор Питервчера в 10:49
У гражданина КНР, госпитализированного из «Пулково», не обнаружили коронавируса
Интерфаксвчера в 12:11
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