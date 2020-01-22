Происшествия

РБКРБКМинздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Позже, как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению, у гражданина Китая обнаружили обычную ОРВИ. Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
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Геннадий Онищенко
Идет обычный текущий медицинский процесс.
— Геннадий Онищенко, российский политикИнтерфакс вчера в 09:39
с чего всё началось

В Боткинскую больницу везут первого пациента с подозрением на коронавирус

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ из-за коронавируса из Китая. При этом, по данным китайских властей, число инфицированных в Поднебесной превысило 200 человек, из них трое скончались, ещё несколько десятков находятся в критическом состоянии.
78.ruвчера в 09:54

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Попавших в больницу с подозрением на коронавирус будут несколько дней обследовать в Петербурге

Телеканал 360°вчера в 11:43

Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина

РИА Новостивчера в 10:46

В инфекционной больнице им. Боткина обследуют двух молодых людей с подозрением на коронавирус

Доктор Питервчера в 10:49

Китайский вирус у одного из госпитализированных в Боткина не подтвердился

Фонтанка.Рувчера в 12:01

Смольный: подозрения на коронавирус у гражданина КНР не подтвердились

78.ruвчера в 12:00

Никому из пациентов в Санкт-Петербурге диагноз коронавирус не установили

ТАССвчера в 13:31

У гражданина КНР, госпитализированного из «Пулково», не обнаружили коронавируса

Интерфаксвчера в 12:11
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

RuNews24.ru вчера в 04:30
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
ЖКХ

Из-за аварии на коллекторе район Нижнего Новгорода останется без воды

Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района.
REGNUM вчера в 12:55
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт вчера в 09:58
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru 01:53
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил, каким способом российские семьи с невысоким доходом могут получить социальные выплаты, рассчитанные на детей от 3 до 7 лет, пишет "Мойка78".
Neva.Today вчера в 22:40
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Интерфакс 00:44
Авто

Стали известны цены на все комплектации Kia Seltos

Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 11:19
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:15
Происшествия

Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение

Коммерсантъ вчера в 14:34
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
РИА Новости 01:15
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Общество

Школы и детсады Екатеринбурга проверяют после сообщения о минировании

Как сообщалось, школы и детсады Екатеринбурга проверялись из-за поступившего сообщения о минировании на прошлой неделе, тревога оказалась ложной.
Интерфакс - Россия 01:42
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Авто

Toyota отзывает 3,4 миллиона автомобилей

Daily-Motor.Ru вчера в 10:13
Экономика

ОАЭ сообщила правительству России о желании купить 49% FESCO

Находящаяся под контролем ОАЭ DP World сообщила правительству России о желании выкупить 49% транспортной группы FESCO, основным акционером которой является арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
Компания 01:52
Экономика

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
РБК 00:00
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Истребители Су-30 отпугнули американский «USS Detroit», попытавшийся нарушить воды Венесуэлы

Avia.pro вчера в 07:23
Общество

В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки

Продолжительный период теплой погоды стал причиной пробуждение божьих коровок и бабочек в столице, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ, энтомолог Илья Гомыранов.
РИА Новости вчера в 23:22
Кино

В «Лиге справедливости» должен был появиться супергерой Атом

REGNUM вчера в 09:34
Общество

В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам

Известия вчера в 14:01
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Игры

На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

Игромания.ру вчера в 15:01
Как работают Яндекс.Новости?
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