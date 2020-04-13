Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля
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Газета.Ru11:38

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Глава Минздрава сообщил о разработке нового препарата от коронавируса

RT на русском16:45

Пропуска, разгильдяйство, тест на антитела. Главное о коронавирусе за 13 апреля

ТАСС12:19

Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

РБК12:18

Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

Известия12:55

В России разработали препарат от коронавируса

Газета.Ru11:38

В России разработали лекарство от коронавируса

Алтапресс13:00

В России разработали новый препарат от коронавируса

РИА Новости11:17
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Общество

Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском 13:40
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 миллиона

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн, Об этом свидетельствуют данные на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 19:56
Шоу-бизнес

Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа

По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
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Игры

Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема

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Cyber.sports.ru 06:54
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
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Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
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Общество

Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер 16:32
Кино

Дуэйн Джонсон подтвердил перенос съемок «Черного Адама»

Общаясь подписчиками в Instagram, Дуэйн Джонсон подтвердил, что из-за разгоревшейся пандемии коронавируса старт производства картины придется отодвинуть с июля этого года на конец лета или даже начало осени.
Киноафиша России 08:59
Общество

Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов

Российская газета 11:09
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Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
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Общество

ВОЗ прокомментировала применение прививки БЦЖ против коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять противотуберкулезную прививку БЦЖ для снижения риска заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 16:48
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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
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Общество

Наказ собирать милостыню дал россиянам протоиерей Дмитрий Смирнов

Live24 07:28
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Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
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Политика

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM 14:06
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Политика

Экс-сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

Тара Рид, которая была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором, обвинила политика в сексуальных домогательствах, сообщает газета Business Insider, которая ознакомилась с заявлением.
BFM.ru 11 апреля в 14:19
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Общество

Марат Сафин о коронавирусе: «людей готовят к чипизации»

Спортсмен уверен, что людей будут чипировать под предлогом вакцины от COVID-19. Я думаю, что людей готовят к чипизации.
News.ru 19:13
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
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Политика

Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу

Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
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Энергетика

Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке

Из-за пандемии коронавируса России пришлось "пойти на уступки" по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:14
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Латакия

Обстрел населенного пункта со стороны позиций террористической организации "Ан-Нусра"* зафиксирован в провинции Латакия, обстрелы со стороны подконтрольных Турции боевиков в Идлибской зоне деэскалации в Сирии за минувшие сутки не зарегистрированы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 15:09
Космос

В Югре прошел онлайн-фестиваль «Взгляд из космоса»

12 апреля, в День космонавтики, 300 одаренных школьников Югры вместе с родителями приняли участие в онлайн-фестивале «Взгляд из космоса».
Московский Комсомолец Югра 09:15
Шоу-бизнес

Кети Топурия вышла обнаженной в лес

Вокалистка российской группы «А’Студио» Кети Топурия поделилась с подписчиками в микроблоге фотографией, на которой она запечатлена обнаженной.
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Ожил твиттер-аккаунт игры Crysis, замолчавший в конце 2016 года

Faktom 13:55
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Здоровье

Сергей Носов рассказал о состоянии здоровья заболевших коронавирусом колымчан

Магаданская правда 18:21
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Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
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Общество

Проверять москвичей на иммунитет к коронавирусу начнут с 14 апреля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в Москве с 14 апреля начнется тестирование горожан на иммунитет к коронавирусу.
Комсомольская правда 13:30
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